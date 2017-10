Bhayangkara jadikan Persiba peluang perlebar poin puncak

Bekasi (ANTARA News) - Bhayangkara FC menjadikan laga kandang melawan Persiba Balikpapan, Minggu (8/10), sebagai peluang untuk memperlebar jarak poin di klasemen sementara Liga 1 musim 2017 dengan sejumlah rivalnya."Kini fokus kami adalah Persiba. Di kandang Persiba kami menang, maka bermain home pun kami juga harus memetik poin maksimal," kata Pelatih Bhayangkara FC Simon Mc Menemy di Bekasi, Minggu.Posisi Bhayangkara FC di klasemen sementara Gojek Traveloka Liga 1 cukup menguntungkan dibanding sejumlah rivalnya seperti Bali United, PSM Makassar, Madura United juga Persipura.Sebab, selisih poin Bhayangkara FC dengan Persipura cukup terpaut signifikan yaitu 9 poin, sedangkan pesaing terdekat, Bali selisih 4 poin pascapertandingan Sabtu (29/9) malam di Stadion Patriot Chandrabaga dengan skor akhir 3-2.Sedangkan dengan Madura dan PSM selisih masing-masing 7 dan 8 poin.Simon menilai, peluang tim berjuluk The Guardian itu cukup besar untuk memperlebar jarak perolehan poin di puncak klasemen sementara dengan rivalnya.Bhayangkara FC selanjutnya akan berhadapan dengan Persiba Balikpapan yang merupakan penghuni papan 17 klasemen sementara Liga 1.Namun Simon menganggap, semua lawan yang akan dihadapi The Guardian tidak bisa dianggap remeh karena timnya harus tetap fokus menghadapi Persiba."Kami harus step by step dalam memikirkan lawan selanjutnya. Melawan Bali sudah lewat dan tidak perlu dibahas lagi. Kini fokus kami adalah Persiba," katanya.Meski tiga pemain Bhayangkara FC, Awan Setho, Ilhamudin dan Evan dipanggil Tim Nasional Indonesia, Simon menyebut tidak mempermasalahkannya."Kami sangat tersanjung dan para pemain yang dianggap layak bermain di Timnas. Jadi kami akan sangat senang jika ketiganya juga bermain bersama-sama. Karena muara kompetisi adalah masuk dan dengan bangga memakai jersey Timnas," katanya.Kapten Bhayangkara Indra Kahfi yang cedera ketika Bhayangkara FC menang 3-2 dari Bali United mengaku kondisinya akan segera membaik dan siap meladeni Persiba."Kami harus segera konsentrasi lagi menghadapi pertandingan selanjutnya. Target kami 3 poin agar posisi puncak semakin nyaman," katanya.

Editor: Tasrief Tarmizi