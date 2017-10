Marilyn Manson tertimpa properti panggung saat konser

New York (ANTARA News) – Rocker Marilyn Manson dilarikan ke rumah sakit dan menghentikan turnya pada Minggu (1/10) setelah tertimpa properti panggung saat tampil di sebuah konser di New York.Gitarin Manson, Tyler Bates, menyatakan bahwa cederanya cukup serius hingga konser harus dihentikan, namun tidak mengancam nyawa.Turnya "dihentikan beberapa saat. Menuju rumah. Manson akan segera kembali beraksi," kata Bates, yang tinggal di Los Angeles, melalui Instagram pada Minggu saat dia mengunggah foto dari sebuah bandara.Manson dikenal dengan citranya yang kasar, namun para penonton langsung menyadari bahwa insiden tersebut bukan sebuah aksi pertunjukan pada konsernya Sabtu di Hammerstein Ballroom di Midtown Manhattan.Rekaman video yang diunggah oleh beberapa penggemar menunjukkan Manson menyanyikan lagu "Sweet Dreams (Are Made of These)" dari Eurythmics di depan sebuah properti dua pistol raksasa yang menunjuk ke arah berlawanan.Setelah meneriakkan lirik "Some of them want to be abused!", Manson terlihat mencoba menaiki patung pistol itu, yang tangga penyangganya kemudian jatuh menimpanya.Bandnya masih bermain selama sekitar 20 detik saat kru bergegas mendekat. Gedung kemudian menjadi gelap saat Manson dibawa pergi.Seorang perwakilan Manson hanya mengatakan dia dibawa ke rumah sakit, demikian AFP.

Penerjemah: Monalisa

Editor: Fitri Supratiwi