Verratti dipastikan absen bela Italia pada Kualifikasi Piala Dunia

Roma (ANTARA News) – Gelandang Paris Saint-Germain Marco Verratti dipastikan absen dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia bersama tim nasional Italia melawan Makedonia di Turin pada pekan ini, menurut keterangan federasi sepak bola Italia, Minggu (1/10).Pelatih Giampiero Ventura memanggil gelandang Cagliari Nicolo Barella untuk menggantikan Verratti dalam laga pada 6 Oktober mendatang dan laga persahabatan melawan Albania tiga hari kemudian.Verratti tampil selama 79 menit pada Sabtu pekan lalu sebelum digantikan pemain lain saat PSG menundukkan Bordeaux 6-2 dalam pertandingan Ligue 1.Italia berada di posisi runner-up Grup G di bawah Spanyol dan diprediksi akan meladeni laga playoff untuk lolos ke putaran final Piala Dunia di Rusia tahun depan.Ventura juga memanggil penyerang Chievo Roberto Inglese jika penyerang Torino Andrea Belotti absen setelah ia cedera lutut saat tampil di laga Serie A pada akhir pekan lalu.Berikut susunan skuat Italia seperti dilansir AFP:Kiper: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Genoa)Bek: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter Milan), Matteo Darmian (Manchester United/Inggris), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea/Inggris)Gelandang: Daniele De Rossi (AS Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter Milan), Stephan El Shaarawy (AS Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna)Penyerang: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter Milan), Manolo Gabbiadini (Southampton/Inggris), Ciro Immobile (Lazio), Roberto Inglese (Chievo).(ab)

Editor: Fitri Supratiwi