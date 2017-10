China Yiwu International Commodities Fair ke-23 siap digelar

YIWU, Tiongkok--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Memasuki tahun ke-23-nya, China Yiwu International Commodities Fair (Yiwu Fair) telah berkembang menjadi salah satu pameran konsumsi terbesar, paling berpengaruh dan paling efektif di Tiongkok. Yiwu Fair ke-22 menarik 2.200 peserta dari 15 negara, 63.160 pembeli profesional dari 171 negara dan wilayah, dengan mencapai omset USD2,64 miliar dengan pertumbuhan year-on-year 1,8%.

Yiwu Fair telah menjalankan tugasnya memberi UKM platform perdagangan terpadu di satu atap. Tahun ini, akan ada zona khusus yang meningkatkan daya saing internasional UKM, termasuk Paviliun “Made in Zhejiang” dan General Merchandise, serta delapan zona khusus untuk International General Merchandise, Mountain-Sea Island Collaborating Materials Processing Women Association, E-Commerce & Trade Services, New Retail, Pet Products, Locks, “Innovation Yiwu” Design Show, dan Smart Lifestyle.

Paviliun “Made in Zhejiang” bertujuan mempromosikan merek-merek Tiongkok dengan memamerkan produk dan merek canggih buatan Zhejiang, serta menyajikan tujuh aktivitas terkait “One Belt, One Road” termasuk Salon “One Belt, One Road” dan Sertifikasi “Made in Zhejiang.”

Pameran Desain “Innovation Yiwu” akan memamerkan dan memperkenalkan integrasi antara kreativitas budaya dan desain Yiwu dan industri yang relevan, sebagai sarana memperluas saluran “design+manufacture” serta membangun ekosistem “design+chains,” sehingga jasa desain bisa benar-benar dipadukan ke dalam proses pabrikasi UKM guna mengoptimalkan rantai nilainya.

Paviliun General Merchandise akan memajang produk perangkat keras dan kebutuhan harian premium, yang meningkatkan keuntungan Yiwu Fair, menyesuaikan layanan dan meningkatkan royalti peserta.

Zona “Smart Lifestyle” akan memperlihatkan produk pintar berteknologi tinggi mutakhir, termasuk robot industri, perkakas mesin kompak yang dikontrol secara numerik, robot pelayan, dan perangkat AR/VR. Ia juga menarik peserta di sektor populer dan praktis seperti perlengkapan rumah tangga pintar, e-cigarette, drone, dll.

Yiwu Fair ke-23 akan digelar pada 21-25 Oktober 2017 di Yiwu International Expo Center, di mana 4.100 booth standar akan disediakan di lahan seluas 100.000m2 guna memajang produk dalam 14 kategori: Hardware, Electromechanical Facilities, Electronic & Electrical Appliances, Daily Necessities, Crafts, Stationery, Sporting Goods and Outdoor Leisure Products, Clothing and Shoes, Knitwear, Ornament and Accessories, Toys, Pet Products, Auto Accessories dan Smart Lifestyle.

