Kemenpar mulai "sales mission" di Thailand

Phuket (ANTARA News) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Phuket, Senin memulaiwisatadi tiga kota di Thailand yakni Phuket, Chiang Mai dan Bangkok dengan harapan ada peningkatan kunjungan wisatawan negara itu ke Indonesia.Kemenpar memfasilitasi pertemuan langsung antara biro perjalanan Indonesia selakudengan biro perjalanan asing di tiga kota itu selakudi negara yang menjadi salah satu prioritas Indonesia di wilayah Asia Tenggara karena pertumbuhan pariwisatanya per tahun selalu meningkat.Asisten Deputi Direktur Pemasaran Internasional Kemenpar Wiwiek Widyawati dalam pembukaanatau misi penjualan di Marriott Merlin Beach Hotel, Phuket, mengatakan, Thailand kini menjadi pasar utama pariwisata Indonesia di Asia Tenggara karena jumlahatau wisatawannya yang ke luar negeri selalu meningkat dari tahun ke tahun."Kami harapkan setelah kegiatan ini, lebih banyak masyarakat Thailand yang berkunjung ke Indonesia dan Thailand akan menjadi pasar utama kami untuk pelancong internasional," kata Wiwiek.Sementara itu Management Director of Florresa Bali Tours Indonesia, Paul Edmundus Tallo dalam presentasinya menunjukkan potensi wisata yang dimiliki Indonesia dari sisi manusia, kebudayaan dan alam.Paul Edmundus Tallo menunjukkan bahwa banyak yang menarik untuk diketahui tentang manusia, kebudayaan dan alam suatu wilayah di Indonesia, misalnya di Jakarta dengan suku Betawinya, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dan Mandalika.Paul juga mengajak operator perjalanan wisata internasional untuk memasukkan kunjungan ke Indonesia dalam paket wisata yang ditawarkan kepada konsumen mereka karena wisata Indonesia juga unik dan mempesona.Kemenpar pada tahun ini menargetkan 135.000 wisatawan asal Thailand. Pada 2015, kunjungan wisatawan asal Thailand ke Indonesia sebanyak 93.590 orang.Kunjungan tersebut masih jauh di bawah kunjungan wisatawan Thailand ke negara-negara lainnya di Asia Tenggara seperti Singapura yang mencapai1.571.982 orang dan Malaysia yang mencapai 1.247.270 orang.Menurut data Pusat Data Informasi Kemenpar tahun 2015, berdasarkan pintu masuk, masyarakat Thailand lebih banyak berkunjung ke DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Batam, Kepulauan Riau dan Medan.Thailand memilikiatau masyakatnya yang ke luar negeri sebanyak 32,4 juta per tahun dengan presentasi ke ASEAN sebesar 31 persen. Sementara kunjungan wisman dari Thailand ataupada 2015 sebanyak 9,65 juta orang.Dalam misi penjualan itu, biro perjalanan asal Thailand dapat bekerja sama dan menjalin hubungan bisnis dengan rekan agen perjalanan dari Indonesia.Kemenpar makin gencar mempromosikan pariwisata Indonesia di mancanegara seiring dengan meningkatnya target kunjungan wisatawan asing untuk 2017 yang sebanyak 15 juta orang.

Editor: Ida Nurcahyani