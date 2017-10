Lintasarta tawarkan B2B Cloud Marketplace

Jakarta (ANTARA News) - Lintasarta meramaikan pasar marketplace di Indonesia dengan memperkenalkan layanan Lintasarta Cloud Marketplace pada Senin di Jakarta.





Layanan Cloud Marketplace Business to Business (B2B) ini menawarkan berbagai solusi Cloud dari Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS), dan Platform as a Service (PaaS) untuk pasar perusahaan, instansi pemerintahan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).





Lintasarta Cloud Marketplace merupakan hasil kerjasama antara Lintasarta sebagai pemain utama solusi Information & Communication Technology (ICT) di Indonesia dengan Jamcracker yang merupakan perusahaan Cloud Services Brokerage (CSB) di tingkat global.





Seiring dengan kebutuhan layanan Cloud di Indonesia yang terus mengalami peningkatan di tengah era transformasi digital, kehadiran Lintasarta Cloud Marketplace akan menjadi jawaban untuk kemudahan akses mendapatkan solusi IT berbasis cloud.





Saat ini, telah tersedia layanan SaaS dalam kategori aplikasi bisnis, komunikasi & kolaborasi, serta security. Layanan-layanan tersebut merupakan pemain unggul di dalam pasar SaaS dengan beberapa layanan yang menempati posisi leader dalam Gartner Magic Quadrant.





Jumlah layanan ini akan terus bertambah sesuai dengan visi Lintasarta Cloud Marketplace yang dinyatakan oleh IT Services Director Lintasarta, Arya N Soemali bahwa Lintasarta Cloud Marketplace akan menjadi platform solusi digital sebagai one stop solution layanan cloud for business, dengan tersedianya solusi cloud yang lengkap.





Untuk kedepannya, Cloud Marketplace ini akan diperkaya dengan berbagai layanan SaaS dari pemain global maupun Independent Software Vendor (ISV) lokal. Hal tersebut semakin menekankan komitmen Lintasarta sebagai pendorong transformasi digital untuk pelaku usaha dari berbagai sektor industri.





Online store ini menawarkan kemudahan dalam memperoleh layanan solusi IT berbasis Cloud, seperti proses pencarian, pembelian, deployment, provisioning, hingga manajemen akun yang cepat dan fleksibel dengan sistem one-click away self service. Hal tersebut didukung dengan tenaga ahli lokal 24x7, penggunaan single sign on, dan sejalan dengan semua peraturan & sertifikasi dari Pemerintah serta aksesibilitas terhadap pembaruan aplikasi.





"Kami sangat antusias untuk bermitra dengan Lintasarta untuk menawarkan platform yang dapat mengaktifkan Cloud Exchange dan Marketplace yang dapat membantu transformasi digital pelaku bisnis di Indonesia," kata CEO dan Chairman Jamcracker, Inc, K.B. Chandrasekhar dalam keterangannya.





Chandrasekhar mengatakan, Lintasarta telah menunjukkan kepemimpinan dan visi dalam komitmennya untuk memastikan bahwa pelaku bisnis dari berbagai sektor dan ukuran dapat memiliki akses terhadap layanan cloud. Pada akhirnya, Lintasarta memastikan menjadi pelopor terhadap gelombang transformasi digital di Indonesia dengan menawarkan layanan cloud yang lengkap dan berkualitas tinggi.





