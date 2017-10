BTS kalahkan G-Dragon BIGBANG soal jumlah follower Twitter

Jakarta (ANTARA News) - Popularitas boygroup Sonyeondan (BTS) seiring dengan jumlah follower mereka di media sosial Twitter.Follower Twitter grup yang menaungi Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V dan Jungkook itu bahkan telah melampauiBIGBANG G-Dragon (GD) dengan jumlah 8,76 juta follower, sementara GD mengantongi 8,73 juta.Ini bukan kali pertama BTS mencetak sejarah terkait Twitter. Mereka pernah masuk dalam daftar Forbes sebagai artis yang paling banyak didi Twitter pada bulan Maret 2016. Setelah itu, Twitter meluncurkan emoji K-pop pertamanya yang menampilkan BTS.BTS juga menjadi musisi asal Korea Selatan yang paling banyak diikuti di Twitter setelah mereka berhasil masuk dalam tangga musik Billboard 200. Karya terbaru mereka, "Love Yourself: Her" bahkan mendarat di posisi 7 di tangga musik pada minggu lalu.BTS sebelumnya membukukan album K-Pop tertinggi di tangga album melalui "Wings", yang mencapai bertengger di peringkat 26, tahun lalu.Belum lama ini, album "DNA" juga mendarat di nomor 85 di Hot 100 Billboard. Lagu itu telah ditonton hampir 80 juta kali di YoutTube.BTS semakin meraih popularitasnya setelah album "Wings" diluncurkan, diikuti "Love Yourself: Her'", menyusul kemenangan mereka di Billboard Music Award awal tahun ini untuk kategori Top Social Artist.Prestasi mereka juga membuat kelompok besutan Big Hit Entertainment iu menduduki peringkat 5 dalam daftar Forbes Korea Power Celebrity untuk tahun 2017. Demikian seperti dilansir laman Ace Showbiz.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Fitri Supratiwi