Jakarta hari ini, seminar investasi saham hingga bursa kerja

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah acara akan digelar di Jakarta hari ini, mulai dari seminar belajar investasi saham, seminar marketing restoran, talkshow startup, diskusi tentang persekusi dan cyberbullying, bazaar produk kreatif Bhayangkari, hingga bursa kerja Perbanas.Seminar ini untuk belajar hal-hal yang perlu diketahui sebelum investasi Saham serta tips dan trik seputar investasi saham. Seminar ini berguna baik untuk mereka yang sudah memiliki pengetahuan dasar pasar modal maupun untuk mereka yang masih awam.Seminar ini akan digelar di Menara Karya Lantai 8, Jl. H.R Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan, pukul 19.00-20.00 WIB.Di era teknologi, pemilik restoran perlu beradaptasi dan mencari cara baru untuk menarik konsumen. Managing Director Big Dish Hendro Tan akan berbagi pengalamannya dalam mengoptimalkan pendapatan dengan biaya pemasaran yang minim pada acara yang akan digelar di Spacemob Gama, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C.22, level 33, Jakarta Selatan, pukul 18.30 - 20.30 WIB.Talkshow mengenai How to Avoid Startup Burnout?" oleh Samiaji Prasetya A. (COO Jojonomic) dan “Women in The Tech Space” by Samira Shihab​ (Co-Founder Tinkerlust) di JSC Hive Coworking Space Jl. Prof. DR. Satrio No.7, Jakarta Selatan pukul 13.00 - 17.00 WIB.Diskusi tentang persekusi dan cyberbullying di @america Pacific Place Mall 3rd Floor, Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Pusat, pukul 16.00 - 18.00 WIB.Bhayangkari kembali mengadakan Bazaar dengan tema Bazaar Produk Kreatif Bhayangkari Indonesia. Dan diikuti oleh 300an booth dengan beranekaragam produk. Ada juga talkshow menarik untuk diikuti dari artis ternama Ashanty, Ussy Sulistiawaty, Thomas Djorghi, Maya Estrellita, Beauty class dari Wardah, dan pengetahuan tentang bagaimana mengelolah stress.Ada pula donor darah dan perpanjang SIM. Acara tersebut digelar di Lapangan Bhayangkara, Trunojoyo, Jakarta Selatan, mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB.Perbanas Institute Career Fair adalah acara Job Fair yang di adakan oleh TopCareer.ID yang bekerjasama dengan Perbanas Institute Jakarta. Job Fair ini di ikuti oleh beberapa (puluhan – ratusan) perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja/karyawan di perusahaannya.Acara ini akan berlangsung di Ruang Auditorium Perbanas Institute Jakarta, pukul 10.00 - 16.00 WIB.

