Mangkuk porselen China berusia 1.000 tahun pecahkan rekor lelang

Hong Kong (ANTARA News) - Sebuah mangkuk berusia 1.000 tahun dari Dinasti Song di China terjual 37,7 juta dolar AS (sekitar Rp510,4 miliar) pada Selasa, memecahkan rekor lelang porselen Tiongkok menurut rumah lelang Sotheby’s.Mangkuk kecil yang berasal dari tahun 960 hingga 1127 itu memecahkan rekor lelang sebelumnya sebesar 36,05 juta dolar AS (sekitar Rp488,1 miliar) pada 2014 untuk sebuah cangkir anggur Dinasti Ming yang dijual ke konglomerat Shanghai.Penawaran dimulai dari harga sekitar 10,2 juta dolar AS (sekitar Rp138,1 miliar) dan proses lelang berlangsung selama 20 menit sebelum pemenangnya datang melalui penawaran telepon.Mangkuk yang semula dirancang untuk mencuci sikat itu adalah contoh porselen Tiongkok sangat langka dari istana kekaisaran Dinasti Song Utara dan satu dari hanya empat benda itu berada di tangan swasta menurut pernyataan Sotheby's yang dikutip AFP.Penjualan mangkuk berdiameter 13 sentimeter dengan glasir biru yang bercahaya itu memecahkan rekor "lelang dunia untuk keramik China" menurut rumah lelang setelah penawaran.Hasilnya melampaui rekor yang sebelumnya dipegang cangkir porselen kecil berwarna putih dengan dekorasi lukisan berwarna ayam jantan dan betina sedang menjaga anak-anaknya yang dibuat pada masa kekuasaan Kaisar Chenghua antara tahun 1465 dan 1487.Cangkir itu terjual tahun 2014 ke pengemudi taksi yang kemudian menjadi pemodal Liu Yiqian, salah satu orang terkaya di China. (hs)

Editor: Maryati