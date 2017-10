Jenderal Nurmantyo saksikan gladi HUT ke-72 TNI

Cilegon (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyaksikan Gladi Bersih Upacara Parade dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, Selasa.Panglima TNI didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.Tema Peringatan HUT ke-72 TNI Tahun 2017 adalah "Bersama Rakyat TNI Kua"sebagai kesadaran TNI yang bersumber dari rakyat, kemudian berbuat dan bertindak bersama rakyat menjadi modal utamanya dalam mengawal dan mengamankan kepentingan nasional menuju cita-cita bangsa.Tampil sebagai Komandan upacara adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi yang sehari-harinya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).Sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaru dan modern, seperti helikopter Apache dan kapal selam buatan Korea Selatan turut memeriahkan peringatan HUT ke 72 TNI di Cilegon, Banten, yang puncaknya berlangsung pada 5 Oktober 2017.Selain itu, kendaraan pendarat amfibi ringan APV Arisgator buatan Italia, seperti kapal selam KRI Nagapasa 403, KRI RE Martadinata dan lainnya.Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan HUT TNI yang dilakukan setiap dua tahun sekali itu untuk melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh rakyat Indonesia yang telah membiayai dan mempercayakan TNI mengenai alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki TNI."Jadi, bukan besar-besaran. Tapi, pertanggungjawaban TNI dengan memperlihatkan alutsista yang dimiliki. Bagaimana perkembangan alutsistanya, pasukannya, agar benar-benar mengetahui dan mencintai TNI," ujarnya.Jenderal bintang empat ini mengatakan akan ada demonstrasi dari alutsista yang dimiliki TNI, termasuk alutsista modern terbaru.Alutsista demo yang dikerahkan, dari TNI AD, yaitu tiga unit Bush Master Kopassus, enam Unit P6 ATAV Kopassus, tiga Unit Junkle Kopassus, sembilan Kendaraan Tempur Anoa, sembilan Unit Tank M113 Al, sepuluh Unit Tank Marder 2A1, dua Unit INF Pandur II 8X8, tiga unit Tank Arisgator, sembilan unit Tank Leopard 2R1, sembilan unit Tank Tarantula, satu unit Panser Pandur 105 MM, satu unit Tank Kaplan, satu unit Panser Badak.Selain itu, sembilan unit MRLS Astros H MK 6, sembilan unit Meriam 155 Caesar, sembilan unit Meriam 155 M109BE, enam unit Mariam 105 KB 178, enam unit Meriam 105 M105 MIOIA, Rudal Starstreak (satu unit Radar Shikra), Rudal Mistral (dua Unit MCP, tiga unit Atlas dan tiga unit MPCP), empat unit sepeda motor kawal, lima unit mobil kawal.Sedangkan, alutsista yang menjadi latar belakang upacara adalah empat unit Astros MKZAV-LMU, empat unit Meriam 155 Caesar, empat unit Tank Leopard (Alusista Demo Tempur), satu unit Astros MK 11 AV-LMU, satu unit Astros MK II AV-UCV, satu unit Astros MKZ AV-MET2, satu Unit Astros MK 2 AVOPVE, satu unit Astros MKZ AV-PCC, dua unit Meriam 155 Caesar, satu unit BCV , satu unit Meteo, tujuh unit Tank Leopard 2R1, satu unit Tank Pandur, dua unit Tank Arisgato, 16 unit Heli Bell-412, empat unit, lima unit Heli MLHVS, satu unit Hell MI 35 P, tiga unit Heli AS-555 B3E, empat unit Heli AS-55U BE, dua unit Heli Colibri dan empat unit Apache AH 64-E.Dari TNI AL Alutsista Defile yang dikerahkan terdiri dari tiga unit Motor Kawal Pomal, tiga unit Mobil Pomal, dua unit Robicon, tiga unit Ransus, satu unit Ran BOMB, satu unit Ran bawah air, tiga unit SEA Rider, satu unit BMP 3F, satu unit BTR4 (Alut Background), dua unit Truk Tetra Opleker, satu unit Aligator, enam unit Meriam HOW 105, satu unit MLRS Norico, dua unit Truk AMO Tatra, tiga unit ARH TWIN GUN, dua Unit Truk Durlap.Kemudian, MAT Alutsista (Background) terdiri dari delapan unit BMP-3F, enam unit LVT-7, dua unit MLRS NORINCQ 903 (Alutsista untuk pendukung parade dan defile), satu unit Tank Recovery BMP-BF, enam unit Truk, lima unit Ran Keen (Alusista Demo Tempur), 48 KRI berbagai KLS, 17 Unit Pesud FIX Wing (3 unit CN 235 KMA, dua Casa Patmar, enam unit Bonanza), sepuluh unit Pesud Rotary Wing (lima unit Heli Bell, empat unit Heli Bolcow, satu unit Panther), 12 Unit RM 70 GRAD, enam Unit BMP-3F, tiga Unit LVT-7, dua Unit Truk Ame. empat unit Sea Rider, dua unit Perahu Karet, dua unit Truk dan dua unit Mobil.Sementara dari TNI AU mengerahkan (Alusista Defile) yang terdiri dari satu unit Ransus Mars, satu unit Ran Jungle Hunter, satu unit ELF EOD, satu unit Ford EOD, dua Unit Rantis GPS Jammer, dua unit Rantis P6 Atav, satu unit P2 Comando, satu unit Rantis Jihandak, empat unit Truk OER Likon, dua unit SMART Hunter, dua unit truk Mercy, satu unit DC Hllux, satu unit COMMOB, dua unit DMV 30 T, dua unit DMV 30 Armor, satu Unit APC Turangga (Alum Demo Udara) dua unit Pesawat Cesna-17.Dua Unit Heli SAR dan Medavac, dua unit Heli Nets-332 VVIP, enam Unit Pesawat KT-IB (satu Unit Cadangan Untuk Aerobatik), satu Unit UAV dan (satu unit cadangan untuk Surve Udara), dua unit Pesawat CN-295 dan satu Unit Cadangan Untuk Terjun Freefall + Fly Pass, dus Unit Pesawat CN295, lima unit EMB-314 Super Tucano (satu cadangan untuk sosio Drama), delapan Unit SU-27/30 (dua Cadangan untuk Sim Su dan Born BUR ST PASS), delapan Unit F-16 dan dua Cadangan untuk Sim TO A dan Sim SU, 44 Paramotor dan Fasi, lima Unit EC-120 COLIBRI dan satu Cadangan untuk Fly Pass.Dalam demonstrasi Prajurit TNI ditampilkan Pencak Silat sebanyak 1.800 prajurit TNI yang terdiri dari TNI AD (Kopassus, Div I Kostrad, Kodam Siliwangi), TNI AL (Korps Marinir), TNI AU (Koharmatau TNI AU) dan Wan TNT. Merek menampilkan Bela Diri Pencak Silat gabungan dengan berbagai jenis pencak silat yang ada di Indonesia yaitu Merpati Putih, Tapak Suci, Perisai Diri, Pagar Nusa, Pemersatu Hati, Pagar Kencana, Citing Wanara, dan lainnya.Selain itu, terjun Free Fall Gabungan TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Wan TNI, menggunakan dua Unit CN-295 TNI AU dengan jumlah peterjun 72 Personel (67 personel Terjun Akurasi dan lima personel Terjun Membawa Bendera). Terjun Statik Laut Gabungan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU), menggunakan dua unit Pesawat CN-295 TNI AU dengan jumlah 100 personel penerjun statik laut gabungan.Kemudian, Jupiter Aerobatic Team yang terdiri dari delapan Pesawat Udara KT 1 B (enam Pesawat Udara Manuver dan dua Pesawat Udara sebagai cadangan) melakukan atraksi dan satu unit Heli SAR Super Puma (TNI AU).Dalam upacara peringatan HUT Ke-72 TNI, sebanyak 5.932 prajurit terlibat Parade dan Defile.Dalam kesempatan itu, Panglima TNI besert tiga kepala staf angkatan melaksanakan Tabur Bunga di Selat Sunda dengan menggunakan KRI dr Soeharso dan doa bersama dengan prajurit TNI di Dermaga PT Indah Kiat Cilegon, Banten.Sebelumny Panglima TNI juga melakukan ziarah pada 18 - 20 September 2017 ke makam Soekarno (Bung Karno) di Bendo Gerit Blitar, Abdurrahman Wahid di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, makam HM Soeharto di Astana Giri Bangun, Matesih, di Karanganyar, makam Panglima Besar Jenderal Soedirman Kusumanegara di Yogyakarta, Jawa Tengah, Taman Makam Pahlawan Seroja Baucau dan Taman Makam Pahlawan Seroja Dili Timor Leste.

Editor: Priyambodo RH