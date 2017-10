Ngemil opak bergaya Eropa sambil minum wine

Jakarta (ANTARA News) - Restoran BAE by Socieaty menawarkan tempat bercengkrama untuk melepas penat di tengah hiruk pikuk Jakarta. BAE, singkatan dari Before Anyone Else alias orang yang terkasih, sebuah istilah populer beberapa waktu belakangan.





Nama itu dipilih karena tempat ini memang menyasar pengunjung yang ingin menghabiskan waktu sambil menyantap makanan lezat bersama orang-orang terkasih seperti teman atau keluarga. Itulah mengapa porsi makanan di restoran ini relatif banyak, cocok untuk dimakan beramai-ramai.









BAE menyajikan makanan fusion Eropa - Asia, baik itu dari bahan baku maupun cara memasak.





Pilihan makanannya beragam sehingga bisa dinikmati variasi segmen pengunjung, mulai dari kudapan, salad, pizza, pasta sampai makanan khas Indonesia.









Bila ingin menyantap kudapan, coba pesan Cassava Nachos yang bahannya terdiri dari opak singkong. Opak dipilih karena punya rasa khas yang cocok dipadukan dengan bahan-bahan nacho serta tidak melempem meski sudah tercampur dengan krim asam dan guacamole.









Selain itu, Anda juga bisa mencicipi Truffled Floss Fries, kentang goreng dengan minyak truffle, keju parmesan serta taburan abon.









Rasa pedas yang bersahabat dengan lidah sebagian besar orang Indonesia dipadukan dengan makanan khas Italia sehingga melahirkan menu Pizza Cabe2an. Pizza ini ditaburi dengan tujuh jenis cabe, mulai dari cabe rawit hingga jalapeno.









Rasa pedas juga bisa ditemui di Bebek Matah, sajian yang terdiri dari nasi goreng bawang putih, sambal matah, potongan tomat dan timun khas Jepang serta daging bebek.





Sekilas, Bebek Matah terlihat sama seperti makanan Indonesia lainnya, tapi sebenarnya daging bebeknya dimasak dengan teknik sous vide -- teknik slow cooking-- sehingga dagingnya terasa lembut.









Sebagai makanan penutup, ada Chocolate Salted Egg Lava Cake. Isian meleleh dari lava cake ini terbuat dari telur asin, menciptakan paduan manis dan asin yang membuat lidah ketagihan.





Pilihan wine yang beragam dengan harga terjangkau jadi daya tarik dari restoran ini. Ada 60 macam wine yang berasal dari AS, Argentina, Australia hingga Selandia Baru.





Segelas wine dibanderol dengan harga mulai dari Rp59.000, sedangkan wine yang paling mahal dihargai Rp1,4 juta.





Anda yang tidak familier dengan wine tak perlu bingung, di menu ada panduan memilih anggur yang cocok untuk setiap makanan.





Wine juga jadi tema besar untuk desain interior restoran tersebut. Dinding restoran dihiasi kolase kotak-kotak wine. Sederet botol anggur juga terpajang rapi, menjadi pembatas antara ruangan smoking dan non-smoking.





BAE yang berlokasi di mal Senayan City, Jakarta bisa memuat kapasitas hingga 80 orang dengan kisaran harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp245.000.





Editor: Monalisa