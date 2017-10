Rocker Tom Petty meninggal dunia

Jakarta (ANTARA News) - Rocker veteran Amerika Serikat ( AS) Tom Petty yang dikenal lewat lagu "Refugee", "Free Fallin" dan "American Girl" meninggal dunia dalam usia 66 tahun setelah terkena serangan jantung.Petty mengalami serangan jantung dan ditemukan tidak sadar di rumahnya di Malibu, Senin pagi waktu setempat, kemudian dibawa ke UCLA Medical Center namun dia tidak kunjung siuman, kata manajer Tony Dimitriades dalam sebuah pernyataan."Dengan berat hati kami mengumumkan kematian Tom Petty, seorang ayah, suami, saudara laki-laki, pemimpin sekaligus teman," kata Dimitriades atas nama keluarga tersebut.Dilansir Reuters, dia meninggal secara damai pada pukul 08:40 malam waktu setempat, dikelilingi keluarga, teman band dan teman-temannya.Bob Dylan menyebut kematiannya "berita mengejutkan, menyedihkan" dalam sebuah pernyataan untuk majalah Rolling Stone.Petty mengukir karir sebagai artis solo dan juga dengan bandnya The Heartbreakers juga sebagai bagian dari supergroup The Traveling Wilburys.

Editor: Priyambodo RH