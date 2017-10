Halep kembali hadapi Sharapova di Beijing

Beijing (ANTARA News) - Petenis peringkat dua dunia Simona Halep mempersiapkan pertemuan sengit dengan Maria Sharapova di China Terbuka, setelah lawan petenis Romania itu, Magdalena Rybarikova mengundurkan diri karena kelelahan saat tertinggal 1-6, 1-2 pada Selasa.Halep selamat dari break point pada gim pembukaan sebelum membuka jalan untuk memimpin 5-0 dengan dua break, ketika Rybarikova kesulitan untuk melepaskan servis yang bagus dan melakukan 19 unforcer errors saat kalah pada set pertama.Petenis Slovakia 28 tahun itu menyerah pada awal set kedua setelahmembuat Halep mendapat kesempatan untuk membalaskan kekalahannya pada putaran pertama AS Terbuka dari Sharapova.Petenis Rusia itu, yang tidak pernah kalah dari Halep pada tujuh pertemuan sebelumnya, menaklukkan kompatriotnya Ekaterina Makarova dengan skor 6-4, 4-6, 6-1 untuk mencatatkan kemenangan tiga set kedua secara beruntun di Beijing pada pertandingan yang dimainkan lebih awal pada Selasa."Anda dapat mengambil sedikit hal dari seluruh pertandingan yang kami mainkan di masa lalu," kata Sharapova seperti dikutip Reuters. "Kami saling mengetahui permainan satu sama lain dengan sangat baik. Mereka selalu sangat menantang, tangguh, kompetitif, emosional.""Saya menyukai tantangan bermain melawan seseorang yang merupakan peringkat kedua di dunia. Ia petenis hebat. Ia menjalani tahun yang hebat."Juara bertahan Agnieszka Radwanska harus bekerja keras saat ia menang 7-5, 7-5 atas petenis China Zhang Shuai, kehilangan servis saat berusaha untuk menutup pertandingan pada kedudukan 5-4, namun memulihkan diri untuk menyiapkan pertandingan putaran ketiga melawan Daria Kasatkina asal Rusia.Mendapat dukungan publik tuan rumah, Zhang melepaskan 35 pukulan winner berbanding 17 yang dicatatkan lawannya, namun ia juga melakukan 40 kesalahan sendiri ketika ia kalah untuk keempat kalinya sepanjang kariernya dari petenis Polandia tersebut.Juara Grand Slam dua kali Petra Kvitova mendominasi petenis kualifikasi AS Varvara Lepchenko pada pertarungan antara sesama petenis kidal, petenis Ceko itu memenangi 88 persen poin pada servis untuk melaju ke putaran ketiga dengan kemenangan 6-4, 6-4.Kvitova selanjutnya akan berhadapan dengan petenis unggulan kelima Caroline Wozniacki, dalam laga yang diperkirakan akan menambah babak sengit pada rivalitas mereka yang telah berlangsung delapan tahun.Petenis peringkat 12 dunia Kvitova menggenggam keunggulan 6-5 pada rekor pertemuan dengan Wozniacki, memenangi dua pertandingan terakhir mereka secaraUnggulan keempat Karolina Pliskova melepaskan sembilan ace ketika ia mengalahkan petenis kualifikasi asal Jerman Andrea Petkovic dengan skor 6-4, 6-4 untuk membuka jalan pada pertarungan melawan petenis Romania Sorana Cirstea.Petenis AS CoCo Vandeweghe terpaksa mengundurkan diri pada awal set kedua saat melawan Daria Gavrilova, mengirim petenis Australia itu melaju untuk berhadapan dengan Barbora Strycova asal Ceko, sedangkan petenis China Duan Ying Ying kalah dari petenis Rusia Elena Vesnina.(Uu.H-RF)