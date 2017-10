Android Pay telah didukung lebih dari 1.000 institusi keuangan

Jakarta (ANTARA News) - Android Pay telah menambahkan 16 institusi keuangan yang mendukung layanan pembayaran itu, sehingga totalnya kini mencapai 1.012 institusi.Layanan tersebut menambahkan bank dan institusi keuangan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Rusia, Belgia, Jepang, Selandia Baru, Singapura, Australia, Polandia, Hong Kong, Taiwan dan Irlandia.Daftar bisnis dan negara yang didukung layanan tersebut terus berkembang. Meski demikian, sejauh ini Apple dinilai lebih berperan dalam menambahkan dukungan untuk Apple Pay-nya dibanding Google dengan Android Pay-nya.Berikut daftar 16 institusi keuangan yang baru saja ditambahkan yang mendukung Android Pay, dikutip dari GSM Arena, yakni Chevron Federal Credit Union, Collins State Bank, Diebold Federal Credit Union, DuGood Federal Credit Union, First Federal Bank, First State Bank of Mendota, Hawthorn Bank, dan Litchfield National Bank.Kemudian, Pentagon Federal Credit Union, People’s Choice Federal Credit Union, Peoples Bank, Progressive Savings Bank, Sidney Federal Credit Union, TBK Bank, Vacationland Federal Credit Union, dan Washington Financial Bank.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna