Kejuaraan golf Indonesian Masters 2017 dapatkan sponsor baru

Sementara itu, BNI mengumumkan kesediaan mereka untuk kembali menjadi sponsor Indonesian Masters 2017. Ini merupakan tahun kedua BNI mendukung dan berpartisipasi dalam turnamen ini. Para peserta turnamen Indonesian Masters 2017 akan memperebutkan total hadiah senilai 750 ribu dolar AS.

"Pada acara berskala internasional tahun ini, kami mengusung konsep Digisport. Ini merupakan salah satu langkah bagi BNI yang sedang bertransformasi menjadi Digital Financial Institution. Konsep digitalisasi pada turnamen Indonesian Masters 2017 kali ini akan dapat dilihat pada saat turnamen berlangsung nantinya yaitu live streaming, registrasi online, dan kegiatan digital lainnya,” kata Herry Sidharta selaku Wakil Direktur Utama BNI.

"Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam turnamen Indonesian Masters 2017 adalah sebagai bentuk Sinergi antar BUMN yang memiliki tujuan bersama dalam memperkenalkan Indonesia dimata dunia. Kebersamaan ini bertujuan juga untuk menghadirkan Star Player pemain golf Internasional sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk turut menyaksikan turnamen Indonesian Masters 2017," tambah Herry Sidharta.



Jakarta (ANTARA News) - Kejuaraan golf internasional bertajuk Indonesian Masters pada edisi 2017 ini mendapatkan empat sponsor utama baru yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Telkom.Tiga perbankan dan satu perusahaan telekomunikasi milik negara tersebut akan menjadi pendukung kejuaraan bersama-sama dengan sponsor gelaran sebelumnya, Bank Negara Indonesia (BNI)."Ajang yang telah mencapai musim ketujuhnya di tahun ini dan sudah mendapatkan posisi sebagai turnamen golf utama Indonesia, telah membuat sejarah dengan mendapatkan sponsor luar biasa yang juga datang dari Indonesia," kata pendiri Indonesian Masters Jimmy Masrin saat temu wartawan di Jakarta, Rabu.Jimmy menyebut dengan dukungan sponsor utama yang semuanya berasal dari Indonesia, telah memperkuat posisi Indonesian Masters sebagai turnamen golf utama yang terbesar dan tersukses di Indonesia.Terlebih, kata Ketua Asian Tour tersebut, pada tahun 2017 ini, Indonesian Masters yang akan berlangsung dari 14-17 Desember di Royale Jakarta Golf Club, untuk pertama kalinya menjadi ajang unggulan penutup musim yang bergengsi dalam rangkaian Asian Tour sekaligus tur utama penutup di seluruh dunia.Sebagai penutup tur, Indonesian Masters yang memiliki total hadiah 750 ribu dolar AS ini juga mengalami peningkatan poin Official Worlf Golf Ranking (OWGR) menjadi 20 dari sebelumnya 14 poin."Sehingga ini menjadi pemikat juga bagi pemain dan televisi internasional, karena memungkinkan para pemain akan bersaing meraih posisi 50 besar pada penghujung tahun yang akan memberi mereka kesempatan ikut serta dalam turnamen Major dan ajang menarik lainnya," ujar dia.Dengan berbagai peningkatan "status" ini, Indonesian Masters menjadi magnet pemikat luar biasa bagi para sponsor untuk mendukung acara sekaligus berkontribusi pada perkembangan golf di Indonesia."Kami sangat bangga bisa berpartisipasi dalam ajang Indonesian Masters kali ini, kami mengharapkan dukungan kami semua sebagai sponsor juga bisa membantu persiapan atlet Indonesia khususnya di golf yang menggunakan ajang ini sebagai uji coba untuk Asian Games 2018," kata Managing Director Bank BRI Randi Anto di lokasi yang sama.Sebagai turnamen penutup, turnamen ini boleh dibilang sangat penting, pasalnya adanya ketentuan bahwa pemenang dan runner-up Asian Tour Order of Merit yang dihitung di akhir tur, akan mendapatkan tempat di Kejuaraan Terbuka dan Kejuaraan Dunia golf di Meksiko.

