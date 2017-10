Indeks Nikkei-225 ditutup pada level tertinggi dua tahun

Tokyo (ANTARA News) - Bursa saham Tokyo menguat pada Rabu, dengan indeks saham Nikkei ditutup pada level tertinggi dalam lebih dari dua tahun terakhir, karena kenaikan Wall Street semalam (Selasa) meningkatkan sentimen para investor.Indeks Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) naik 12,59 poin atau 0,06 persen dari tingkat penutupan Selasa (3/10) menjadi berakhir di tingkat 20.626,66 poin, menandai tingkat penutupan tertinggi sejak 11 Agustus 2015.Sementara itu, indeks Topix yang lebih luas dari semua saham papan utama di pasar saham Tokyo, naik tipis 0,10 poin atau 0,01 persen, menjadi berakhir di 1.684,56 poin.Pialang-pialang lokal mengatakan bahwa suasana pasar positif sejak bel pembukaan pagi, setelah tiga indeks utama di AS ditutup pada rekor tertinggi semalam (3/10), didukung oleh meningkatnya hasil laba perusahaan dan data penjualan mobil yang solid."Saham-saham menarik pembelian di tengah tanda-tanda pertumbuhan ekonomi AS yang solid dan harapan ekspansi dalam kinerja bisnis AS," kata seorang anggota senior departemen riset dan layanan investor Nomura Securities Co.Terus berkurangnya kekhawatiran tentang pemilihan majelis rendah yang akan datang juga menambahkan dukungan, para pedagang di Tokyo mengatakan, karena garis kebijakan yang jelas telah ditarik di antara partai-partai pesaing yang sebagian besar sesuai ekspektasi pasar.Mereka menambahkan bahwa Gubernur Tokyo Yuriko Koike, yang baru-baru ini membentuk Partai Harapan untuk berhadapan langsung dengan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, menyatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum 22 Oktober, memberikan kontribusi terhadap pembalikan kekhawatiran pasar sebelumnya.Investor-investor asing sangat peka terhadap situasi politik dan geopolitik Jepang dan pergerakannya cenderung tidak diketahui untuk melihat mereka beralih dari aset-aset berisiko seperti saham dan ke "safe haven" seperti yen Jepang.Namun, penguatan yen terhadap dolar AS membatasi kenaikan pasar, pelaku pasar mengatakan, menambahkan bahwa aksi ambil untung oleh para investor menyusul kenaikan pasar akhir-akhir ini juga membebani.Saham-saham yang terkait dengan besi dan baja, makanan dan logam non besi paling banyak mendapat keuntungan pada penutupan perdagangan, dengan jumlah saham turun melampaui yang naik, sebanyak 1.096 terhadap 820, dan 114 berakhir tidak berubah pada papan utama.Di papan utama, 1.660,05 juta saham berpindah tangan, naik dari volume Selasa (3/10) sebanyak 1.450,94 juta saham, dengan nilai transaksi pada hari perdagangan ketiga minggu ini mencapai 2.394,1 miliar yen (21,25 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(UU.A026/A011)

