Lintasarta raih Data Center Service Provider Of The Year

Jakarta (ANTARA News) - Lintasarta meraih penghargaan dalam acara Forst & Sullivan 2017 Asia Pasific Best Practices Awards untuk kategori Data Center Service Provider of The Year di Singapura, Rabu.





Kriteria award antara lain adalah pertumbuhan revenue yang tinggi dan berbagai layanan di Data Center. Keberhasilan ini menunjukan komitmen Lintasarta dalam memberikan layanan Data Center terbaik kepada pelaku industri dan menjadi pemimpin untuk layanan Data Center.





President Director Lintasarta, Arya Damar dalam rilisnya diterima di Jakarta, Rabu mengatakan penghargaan ini merupakan wujud dari komitmen dan kerja keras dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan kami.





“Lintasarta sebagai perusahaan ICT dengan layanan Data Center terbaik akan memberikan produk layanan IT yang inovatif didukung oleh infrastruktur dan tenaga IT professional handal kepada para pelaku bisnis," ujar Arya.





Arya menambahkan, “Data Center Lintasarta adalah Data Center Service Provider Pertama di Indonesia yang mengimplementasi High-Density Data Center dengan Green Technology.





Lintasarta Data Center telah tersertifikasi Data Center Tier III untuk kategori Tier Certification for Constructed Facilities (TCCF) dari Uptime Institute. Sertifikasi ini melengkapi sertifikat Data Center Tier III kategori Tier Certification of Design Documents(TCDD) yang telah didapat sebelumnya.





Lintasarta memastikan siap menjadi partner dalam memberikan layanan ICT yang profesional dan handal dalam rangka mendukung transformasi digital bagi semua pelaku industri.

