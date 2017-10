Dolar AS melemah

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS berakhir melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan di New York pada Rabu waktu setempat karena para investor mempertimbangkan sejumlah laporan data ekonomi.Indeks dolar AS, yang mengukurterhadap enam mata uang utama, turun 0,10 persen menjadi 93,471 pada akhir perdagangan menurut siaran kantor berita Xinhua.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1763 dolar AS dari 1,1748 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3247 dolar AS dari 1,3244 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7860 dolar AS dari 0,7833 dolar AS.Dolar AS dibeli 112,79 yen Jepang, lebih rendah dari 112,92 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9749 franc Swiss dari 0,9740 franc Swiss, dan dolar turun menjadi 1,2476 dolar Kanada dari 1,2492 dolar Kanada.Lapangan pekerjaan sektor swasta AS meningkat sebesar 135.000 pada September, jauh lebih rendah daripada angka Agustus di 228.000, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP yang dirilis Rabu (4/10).Laporan ADP sering dilihat sebagai pratinjau untuk data penggajian nonpertanian Amerika Serikat yang diawasi ketat, yang akan keluar pada Jumat (6/10) waktu setempat.Sementara itu, aktivitas ekonomi di sektor nonmanufaktur meningkat pada September untuk bulan ke-93 berturut-turut,(ISM) mengatakan pada Rabu (4/10).Indeks nonmanufaktur ISM mencapai 59,8 persen pada September, mengalahkan ekspektasi pasar.Para investor juga terus mengawasi KetuaJanet Yellen, yang dijadwalkan akan menyampaikan sambutan pembukaan di Komunitas Perbankan dalam konferensi penelitian dan kebijakan abad ke-21 di St. Louis pada Rabu sore waktu setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai waktu kenaikan suku bunga berikutnya. (UU.A026)

Editor: Maryati