Kotak ritel iPhone X muncul di situs Apple

Jakarta (ANTARA News) - Apple telah mengungkap kotak ritel dari iPhone X. Bagian depan kotak menyorot layar unik dari perangkat andalan Apple itu, sementara kontak untuk iPhone 8 dan iPhone 8 Plus menampilkan bagian belakang ponsel.Kotak iPhone 7 juga menunjukkan bagian belakang perangkat, sama dengan generasi iPhone 6 -- meskipun iPhone 6s memang menunjukkan bagian depan.Dalam situsnya, Apple juga memperlihatkan daftar harga cicilan per bulan iPhone X untuk operator at&t, Sprint, T-Mobile dan Verizon.Apple menawarkan cicilan 24 bulan, termasuk asuransi AppleCare+ dengan bunga 0 persen. Tidak hanya itu, Apple juga menawarkan upgrade ke perangkat terbarunya setelah 12 kali pembayaran.Harga cicilan iPhone X 64GB ditawarkan 49,91 dolar AS sekitar Rp674 ribu per bulan, sementara versi 256GB ditawarkan dengan harga 56,16 dolar AS sekitar Rp759 ribu per bulan.dimulai pada 27 Oktober, sementara penjualan dimulai pada awal November, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna