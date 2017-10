Google perkenalkan headset VR Daydream View baru

Jakarta (ANTARA News) - Selain meluncurkan dua smartphone andalannya, Pixel 2 dan Pixel 2 XL, Google juga memperkenalkan headset VR Daydream View versi baru.Tampilan Daydream View terlihat mirip dengan model tahun lalu, namun mendapatkan peningkatan dalam banyak hal.Perangkat tersebut memiliki lensa berkinerja lebih tinggi dengan kejernihan gambar lebih baik dan bidang pandang yang lebih luas.Headset VR itu dibuat dari dua bahan berawarna senada, dan hadir dalam tiga pilihan warna yaitu Fog, Charcoal dan Coral.Google Daydream View diharapkan dapat meluncur "akhir tahun ini," dengan harga 99 dolar AS sekitar Rp1,3 juta, lebih mahal 20 dolar AS dibanding pendahulunya.Perangkat tersebut tersedia di AS, Kanada, Inggris, Jerman, Australia, India, Italia, Prancis, Spanyol, Jepang dan Korea, demikian GSM Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Heppy Ratna