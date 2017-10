Legenda nasional tantang Arsenal-Liverpool di Balikpapan

Jakarta (ANTARA News) - Pemain-pemain legenda sepak bola nasional akan menantang para pemain legendaris klub sepak bola Inggris Arsenal dan Liverpool dalam pertandingan Balikpapan Masters Cup 2017 di Stadion Internasional Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 5 November."Pertandingan ini sekaligus menjadi pertandingan terakhir saya sebagai pemain. Tentunya saya sedih sebagai pemain untuk menghadapi pensiun. Tapi, saya bangga karena mengawali karir di Balikpapan dan mengakhirnya pn di Balikpapan," kata mantan pemain nasional Bima Sakit dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.Para pemain legenda sepak bola Indonesia yang akan turun dalam Balipapan Masters Cup 2017 itu antara lain Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Elly Eboy, Firman Utina, Maman Abdurahman, Charis Yulianto, Rocky Putiray, Gendut Doni, dan Budi Sudarsono.Sementara, pemain-pemain legenda Arsenal yang akan bertanding antara lain Lauren, Mikael Silvestre, Gilberto Silva, dan Robert Pires. Sedangkan pemain-pemain legenda Liverpool antara lain David James, John-Arne Riise, Luis Garcia, Steve McManaman, Emile Heskey, dan Robbie Fowler."Kami tidak mempunyai pelatih secara resmi untuk pertandingan ini. Tapi, kalau tidak ada pelatih sepertinya semua pemain ingin turun. Maka, saya yang akan mengatur teman-teman untuk turun di lapangan," ujar Bima Sakti.Asisten pelatih timnas U-22 itu masih berharap pemain legenda lain Indonesia Bambang Pamungkas dapat turut bergabung dalam pertandingan itu. "Kami masih membicarakannya dengan Bambang Pamungkas. Semoga dia juga bisa ikut karena dia punya banyak agenda dan agak kesulitan kalau harus bertanding di luar kota," ujar Bima.Perwakilan Promotor Balikpapan Masters Cup 2017 Yasser Arafat mengatakan akan memberikan tribun khusus untuk para pendukung Arsenal dan pendukung Liverpool di Indonesia yang akan menonton pertandingan secara langsung."Kami sudah berkoordinasi dengan para pendukung kedua tim dari Indonesia dan menyiapkan tribun utara untuk pendukung arsenal serta tribun selatan untuk pendukung liverpool," ujar Yasser.Pertandingan legenda sepak bola yang disiarkan stasiun televisi RCTI itu akan menggunakan sistem trefeo. Masing-masing tim akan saling berhadapan yaitu Indonesia Master vs Liverpool Masters, Indonesia Master vs Arsenal Masters, dan Liverpool Masters vs Arsenal Masters.Panitia penyelenggara mematok harga tiket masuk Rp300 ribu untuk tribun bagian atas utara dan selatan, Rp500 ribu untuk tribun bagian atas barat dan timur, Rp750 ribu untuk tribun VIP utara dan selatan, Rp1,5 juta untuk tribun VIP barat dan timur.

