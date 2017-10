McLaren-Honda adopsi teknologi SDx NTT Communications untuk Formula 1 Japanese Grand Prix 2017

SD-WAN berkecepatan tinggi akan menghubungkan Sirkuit Suzuka dan kantor pusat McLaren-Honda di Inggris guna mengirimkan secara efisien data mobil untuk manajemen strategis dalam perlombaan menurut prioritas data

TOKYO--(Antara/BUSINESS WIRE)-- McLaren-Honda, pionir terkemuka balap mobil Formula 1 selama lebih dari 50 tahun, dan NTT Communications, anak perusahaan solusi TIK dan komunikasi internasional NTT Group (TOKYO:9432), akan mengaplikasikan untuk pertama kalinya teknologi software-defined-everything (SDx) buatan NTT Communications ke dalam jaringan di trek yang menghubungkan Sirkuit Suzuka di Jepang dan McLaren Technology Centre di Woking, Inggris selama Formula 1 Japanese Grand Prix 2017, demikian diumumkan kedua perusahaan tersebut hari ini.

Dengan mengadopsi teknologi SDx-nya NTT Communications, McLaren-Honda akan melaksanakan serangkaian uji selama GP Jepang untuk memperkuat manajemen jarak jauh strategi balapnya menggunakan data telemetri yang diberikan pada kecepatan ekstra tinggi. Infrastruktur TIK aman NTT Communications diharapkan akan mengontrol bandwidth jaringan secara fleksibel dan efisien dalam menguji kecepatan dan kualitas bandwidth software-defined wide-area network (SD-WAN) baru yang sangat diperbesar ini. Data juga akan dikirimkan antara Jepang dan Inggris via sirkuit MPLS yang ada saat ini.

Fitur-fitur Teknologi SDx Baru

* Jaringan fleksibel yang memanfaatkan SD-WAN

SD-WAN ini akan menawarkan bandwidth yang diperluas dan transmisi data amat efisien dalam merespon prioritas data dengan mengombinasikan sirkuit MPLS yang ada dan sirkuit pelengkap NTT Communications, termasuk internet, yang dibangun di sirkuit. Solusi ini diharapkan akan memindahkan lalu-lintas dari rangkaian internet di garasi, bengkel dan Wi-Fi pengunjung ke rangkaian pelengkap ini di samping jaringan MPLS. Video conferencing berkapasitas besar dan beresolusi tinggi akan didistribusikan lewat NTT SD-WAN untuk memungkinkan kolaborasi penting antara para insinyur di lapangan dan lokasi lain di seluruh dunia.

* Akselerasi WAN dan UTM yang dicapai dengan infrastruktur NFV

Infrastruktur network functions virtualization (NFV) akan dimanfaatkan dalam cloud guna menyebarkan secepatnya akselerasi WAN untuk transmisi data tanpa latensi maupun fungsi Web proxy unified threat management (UTM) untuk menjamin keamanan jaringan.

* Pemanfaatan SD-Exchange untuk koneksi berkecepatan tinggi antara Jepang dan Inggris

Layanan SD-Exchange yang ditawarkan NTT Com akan memungkinkan data dalam jumlah besar yang dikirimkan jauh lebih cepat daripada koneksi internet normal karena datanya akan di-route dari Jepang ke Inggris melalui infrastruktur bandwidth tinggi global NTT Communications.

Matt Lockie, IT Director for Racing, McLaren Technology Group berkata, “Di dunia Formula One yang amat kompetitif, kemampuan kami bermitra dengan NTT Communications untuk memanfaatkan teknologi mutakhir SD-WAN benar-benar ikut memberi kami keuntungan atas kompetisi tersebut. Saya bangga akan cara tim kami bekerjasama dalam memberikan teknologi jaringan inovatif yang memenuhi kebutuhan pengiriman data cepat kepada insinyur kami di lapangan dan di Mission Control.”

Senior Vice President Technology Development / Vice President Next Generation Platform Taskforce, Tatsuya Yamashita, mengatakan, "McLaren Honda adalah tim yang paling canggih dalam hal teknologi di ajang Formula 1. Merupakan kebanggaan bagi NTT Com untuk dapat menjadi mitra teknologi guna membantu tim ini menghadapi berbagai tantangan teknologi. Saya sangat antusias dapat menghadirkan teknologi SD-WAN dan NFV kepada tim ini lebih cepat dari perusahaan teknologi lainnya."

Dr. Shin Miyakawa, Vice President, IoT Office / McLaren Taskforce berujar, “Balap Formula 1 memanfaatkan teknologi berkelas dunia untuk mengirimkan data perlombaan dari sirkuit balap di seluruh dunia ke kantor pusat tim yang berjauhan untuk penyusunan strategi krusial. Sebagai sponsor tim sekaligus mitra teknis McLaren-Honda, NTT Com akan menggabungkan teknologi canggih SDx untuk membangun jaringan bermisi kritis di trek yang memanfaatkan sepenuhnya teknologi pengiriman berkelas dunia.”

Setelah solusi untuk Formula 1 Japanese Grand Prix 2017 ini disebarkan, McLaren-Honda dan NTT Communications akan menguji dan meningkatkan lagi keamanan, kecepatan dan efisiensi transmisi data berkapasitas besar, dengan mengawasi penyebaran untuk perlombaan di masa yang akan datang. Dengan mengubah cara mereka mengumpulkan dan memanfaatkan data perlombaan, NTT Communications dan McLaren-Honda ingin melampaui metodologi Formula 1 saat ini. Rincian lebih lanjut tentang inisiatif ini akan diperkenalkan pada NTT Communications Forum 2017 di Tokyo pada 5-6 Oktober.

Mulai musim balap tahun ini, NTT Communications juga memberi McLaren-Honda layanan jaringan Arcstar Universal One enterprise VPN untuk komunikasi yang cepat dan fleksibel ke ke-16 kantor perusahaan tersebut di seluruh dunia.

Data dibagikan luas secara real-time, termasuk di trek dan kantor pusat tim ini dalam upaya terkoordinir guna merencanakan dan melaksanakan strategi perlombaan real-time lebih cepat dari kompetisi. Transmisi dalam perlombaan bisa mencapai data sebesar 100GB — meliputi cuaca di lokasi perlombaan, kecepatan mesin, tekanan rem, tingkat bahan bakar, tekanan angin ban, on-board video, dan banyak lagi — data ini dikumpulkan dari 200 sensor dan kamera yang dipasang di mobil balap.

Tentang Tim Formula 1 McLaren-Honda

Sejak 1963, McLaren Racing telah menjadi satu dari tim tersukses dan inovatif dalam balap mobil Grand Prix, dengan menciptakan mobil-mobil Formula 1 paling ikonik dalam sejarah olahraga tersebut.

Berawal dari bengkel kecil di New Malden, Surrey, di mana Bruce McLaren mengumpulkan sejumlah kecil individu yang berkomitmen mendesain, membuat dan memacu mobil yang membawa namanya, McLaren Racing sekarang berbasis di McLaren Technology Centre, Woking - tempat seluruh tim dan lebih dari 3.000 karyawan bekerja. Bagi setiap organisasi, transformasi itu sungguh menakjubkan. Namun, kesuksesan perusahaan itu juga berkembang amat pesat sejak masa-masa awalnya.

Bruce membawa timnya ke Formula 1 pada Monaco Grand Prix tahun 1966 - dan sejak itu, tidak ada tim dalam Formula 1 yang mencetak lebih banyak kemenangan [182] ketimbang McLaren. Selama lebih dari 50 tahun berkompetisi dalam balap mobil, McLaren juga telah memenangkan 12 Drivers' Championships dan 8 Constructors' Championships. Di tempat lain, tim ini mendominasi seri balap mobil ikonik North American CanAm, dengan menjadi juara 43 kali antara tahun 1967 dan 1972, memenangkan Indy 500 tiga kali antara tahun '72 dan '76, serta menjuarai Le Mans 24 Hours untuk pertama kalinya, pada 1995.

Para juara tim ini - Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen dan Lewis Hamilton - sudah sangat dikenal dan merupakan legenda balap mobil.

McLaren-Honda mengkampanyekan FIA Formula 1 World Championship tahun 2016 dengan duet pengemudinya, yakni juara dunia dua kali (2005, 2006) Fernando Alonso dan juara dunia tahun 2009 Jenson Button. Mereka mengemudikan McLaren-Honda MP4-31.

Tentang NTT Communications Corporation

NTT Communications memberikan layanan konsultasi, arsitektur, keamanan dan cloud guna mengoptimalkan lingkungan perusahaan teknologi informasi dan teknologi (TIK). Penawaran ini didukung oleh infrastruktur perusahaan tersebut di seluruh dunia, termasuk jaringan IP tier-1 global terkemuka, jaringan VPN Arcstar Universal One™ yang menjangkau lebih dari 190 negara/kawasan dan lebih dari 140 data center aman di seluruh dunia. Solusi NTT Communications memanfaatkan sumber daya global anak-anak perusahaan NTT Group termasuk Dimension Data, NTT DOCOMO dan NTT DATA.

