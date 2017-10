Iko Uwais kembali bintangi film Hollywood "Beyond Skyline"

Jakarta (ANTARA News) - Aktor nasional Iko Uwais kembali membintangi film layar lebar produksi Hollywood bergenre laga sain fiksi berjudul "Beyond Skyline".Ketika berbincang dengan media di Jakarta, Kamis, Iko menyatakan, dalam film yang mengisahkan serangan aliens di bumi tersebut dirinya berperan sebagai seorang tentara bawah tanah asal Laos, bernama Sua."Ini sebagai pengalaman baru saya dalam bermain film. Saya tidak hanya belajar bahasa Inggris, namun juga bahasa Laos," ujar pemilik nama asli Uwais Qorny tersebut.Selain Iko Uwais, film yang juga mengambil lokasi pengambilan gambar di Candi Prambanan Yogyakarta serta Batam itu, juga menampilkan aktor laga nasional Yayan Ruhiyan serta artis Hollywood lain seperti Frank Grillo, aktor film Zero Dark Thirty dan The Purge: Anarchy, serta Bojana Novakovic, aktris Edge of Darkness.Dalam Beyond Skyline, Iko tak hanya menjadi salah satu pemain di film tersebut, namun juga diserahi menangani koreografi laga oleh sutradara Liam ODonn.Suami penyanyi Audy itu menceritakan keterlibatannya dalam Beyond Skyline, karena ketertarikan sutradara Liam ODonn setelah melihat film The Raid yang dibintanginya.Selain The Raid (2011) beberapa film yang telah dibintangi Iko Uwais yakni Triple Treath, Merantau (2009), Man of Tai Chi (2013), The Raid 2: Berandal (2014) dan Head Shot (2016).Iko dan Yayan juga pernah muncul dalam film produksi Hollywood Star Wars: Episode VII - The Force Awakens.Sedangkan Beyond Skyline yang sebenarnya telah diproduksi pada tiga tahun lalu rencananya baru akan ditayangkan akhir Oktober secara internasional, sedangkan di Tanah Air awal November 2017.Beyond Skyline yang berbujet 14 juta dolar AS itu, merupakan sekuel dari Skyline, yang rilis pada 2010.