Hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa

Jakarta (ANTARA News) - Jerman mempertahankan rekor sempurna seusai mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 3-1 pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2018, Kamis (5/10) malam atau Jumat dini hari waktu Indonesia.Jerman yang sudah menggenggam tiket lolos otomatis ke Rusia, menaklukkan Irlandia Utara berkat gol Sebastian Rudy, Sandro Wagner dan Joshua Kimmich. Sedangkan Irlandia tetap berpeluang mengikuti Piala Dunia 2018 dari fase playoff karena menempati posisi dua dengan 19 poin, unggul lima poin dari Republik Ceko.Pada pertandingan lainnya di grup C, Republik Ceko mengalahkan Azerbaikan 2-1 dan Norwegia menaklukkan tim dasar klasemen San Marino dengan skor telak 8-0.Inggris, yang juga menjadi salah satu tim favorit, menyusul Jerman ke Rusia berkat kemenangan 1-0 atas Slovenia pada pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia.Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, menjadi pahlawan The Three Lions berkat sumbangan golnya menjelang pertandingan berakhir. Inggris memimpin grup F dengan 23 poin, disusul Skotlandia di posisi kedua seusai mengalahkan Slowakia 1-0.Skotlandia (17 poin) dan Slowakia (15 poin) akan memperebutkan satu jatah playoff pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia pekan depan.Polandia selangkah lagi lolos ke Rusia setelah mengamankan kemenangan 6-1 atas Armenia. Polandia mengumpulkan 22 poin di puncak klasemen, diikuti Denmark di posisi kedua dengan 19 poin.Pertandingan itu menjadi panggung bagi Robert Lewandowski yang mencetak trigol sekaligus menorehkan rekor pencetak gol terbanyak bagi negaranya, melewati catatan 48 gol milik Wlodzimierz Lubanski.Azerbaijan 1 - 2 Rep Ceko

Irlandia Utara 1 - 3 Jerman San Marino 0 - 8 NorwegiaMontenegro 0 - 1 DenmarkRomania 3 - 1 KazakhstanMalta 1 - 1 LithuaniaSkotlandia 1 - 0 SlowakiaSwedia vs LuksemburgBelarusia vs BelandaBulgaria vs PrancisKepulauan Faroe vs LatviaAndorra vs PortugalSwiss vs HungariaGeorgia vs WalesAustria vs SerbiaIrlandia vs MoldovaItalia vs MakedoniaLiechtenstein vs IsraelSpanyol vs AlbaniaBosnia-Herzegovina vs BelgiaGibraltar vs EstoniaSiprus vs YunaniKroasia vs FinlandiaKosovo vs UkrainaTurki vs Icelandi.

Editor: Priyambodo RH