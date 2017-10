Kemarin Presiden hadiri HUT TNI, Kazuo Ishiguro raih Nobel, pacar penembak Las Vegas buka suara

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo kemarin harus berjalan kaki menuju tenda kehormatan Upacara Peringatan HUT Ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, karena padatnya jalanan menuju lokasi acara.Selain itu ada kisah Marilou Danley, kekasih pelaku penembakan Las Vegas, serta berita mengenai perpanjangan masa siaga darurat Gunung Agung, dan uji coba pengaturan truk sumbu 4 dan 5 di tol Cikampek-Jakarta.Berikut beberapa siaran berita kemarin yang bisa ditilik kembali pagi ini:Presiden Joko Widodo berjalan kaki untuk mencapai tenda kehormatan Upacara Peringatan HUT Ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis, karena terhambat kemacetan lalu lintas.Presiden Jokowi berjalan kaki setelah turun dari mobil kepresidenan di atas jalan layang menuju ke Dermaga Indah Kiat.Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki serta beberapa pejabat tinggi TNI dan Polri juga berjalan kaki karena jalanan macet.TNI mengerahkan ratusan alat utama sistem senjata (alutsista), termasuk yang terbaru dan modern dalam memperingati HUT Ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis.Alutsista yang dipamerkan dalam acara itu antara lain Helikopter Apache dan Kapal Selam buatan Korea Selatan KRI Nagapasa 403, KRI RE Martadinata dan Helly Phanter yang merupakan helikopter antikapal selam.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang masa siaga darurat Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, hingga 16 Oktober 2017."Sampai hari ini secara rata-rata tidak ada penurunan bahkan menunjukkan peningkatan (aktivitas vulkanik), ada kecenderungan meningkat," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Pos Komando Penanganan Darurat Gunung Agung di Karangasem, Kamis.Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menerapkan uji coba pengaturan perjalanan angkutan barang kendaraan pengangkut bersumbu 4 dan 5 untuk tidak melintas sebelum Gerbang Tol (GT) Kalihurip hingga Bekasi Barat di Tol Cikampek-Jakarta pada pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, menjelaskan pengaturan perjalanan tersebut akan dilakukan selama lima hari mulai Senin tanggal 16 sampai Jumat 20 Oktober 2017. Sedangkan masa sosialisasi akan digelar pada 9-13 Oktober pekan depan.Kekasih pelaku penembakan Las Vegas, Marilou Danley (62) akhirnya bersuara di hadapan publik untuk pertama kalinya sejak tragedi penembakan. Dia mengatakan tak tahu menahu soal pembantaian yang direncanakan pacarnya saat ia bertolak ke luar negeri untuk mengunjungi keluarganya."Tidak pernah terpikir oleh saya dengan cara apa pun bahwa dia merencanakan kekerasan terhadap siapa pun," kata Marilou Danley dalam sebuah pernyataan yang dibacakan pengacara Matthew Lombard di luar kantor pusat FBI di Los Angeles.Penulis novel "Remains of the Day" Kazuo Ishiguro meraih hadiah Nobel Sastra 2017. Komite Nobel menyebutnya sebagai "novelis yang luar biasa".Lahir di Jepang dan dibesarkan di Inggris, Ishiguro (62) dahulu memenangi Man Booker Prize untuk novel 1989 tersebut, yang dibuat menjadi film nominasi Oscar dan dibintangi oleh Anthony Hopkins."Dia adalah seorang novelis yang luar biasa, saya akan mengatakan jika Anda mencampur Jane Austin dan Franz Kafka, Anda akan mendapatkan Ishiguro secara singkat," ujar sekretaris permanen Akademi Swedia Sara Danius.

Editor: Maryati