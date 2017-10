Google perkenalkan earbud penerjemah aktual

Alat penerjemah Google Pixel Buds (YouTube/Made by Google)





Demonstrasi yang ditunjukkan kepada khalayak saat Google meluncurkan sederet produk baru yang terintegrasi dengan berbagai perangkat cerdas membuat kagum publik sehingga mereka menjuluki Pixel Buds sebagai alien "Babel Fish" era internet, yakni karakter dalam novel fiksi ilmiah ‘The Hitchhiker's Guide to the Galaxy’.





Dalam novel tersebut, dengan memasukkan Babel Fish ke dalam kuping, kita dapat memahami percakapan dalam berbagai bahasa.





Pixel Buds, yang terintegrasi dengan ponsel pintar Pixel generasi kedua, menawarkan layanan penerjemahan aktuan dalam 40 bahasa, seperti dikutip dari AFP.





Cara mengoperasikannya, sentuh, geser atau berikan perintah ke earbud Pixel, yang dilenagkapi Google Assistant, untuk memilih musik, mengirim pesan dan mendapatkan petunjuk arah, seperti yang ditunjukkan dalam demonstrasi.





Pixel Buds dibanderol 159 dolar Amerika (setara Rp2,14 juta) dan akan mulai tersedia di Amerika Serikat mulai November.





San Francisco (ANTARA News) – Google, selain meluncurkan ponsel Pixel terbaru, juga memperkenalkan earbud Pixel yang mampu menerjemahkan percakapan dalam berbagai bahasa secara aktual.

