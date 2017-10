92 negara bersaing raih Oscar untuk film berbahasa asing

Los Angeles (ANTARA News) - Sembilan puluh dua negara bersaing merebut penghargaan Oscar untuk film berbahasa asing terbaik menurutpada Kamis.Di antara kandidat yang mengikuti persaingan tahun ini ada "First They Killed My Father" karya Angelina Jolie dari Kamboja, "BPM (Beats Per Minute)" garapan Robin Camillo dari Prancis, "The Insult" yang disutradarai oleh Ziad Doueiri dari Lebanon serta film "Thelma" karya Joachim Trier dari Norwegia.Film seni satir asal Swedia "The Square", yang disutradarai oleh Ruben Ostlund dan secara mengejutkan menjadi pemenang Festival Film Cannes tahun ini, juga termasuk salah satu kandidat Oscar menurut siaran kantor berita AFP.Nominasi penerima Academy Awards ke-90 akan diumumkan pada 23 Januari dan upacaranya akan digelar pada 4 Maret di Hollywood.Selain itu ada film dari negara-negara yang pertama kali ikut seperti Haiti ("Ayiti Mon Amour"), Republik Demokratik Rakyat Laos ("Dearest Sister") dan Suriah ("Little Gandhi").Pemenang Oscar kategori film berbahasa asing terbaik tahun lalu adalah "The Salesman" karya sutradara asal Iran Asghar Farhadi.Farhadi memboikot upacara penyerahan penghargaan karena Presiden Donald Trump melarang visa bagi warga tujuh negara mayoritas Muslim, termasuk Iran, untuk masuk ke Amerika Serikat. (hs)

Editor: Maryati