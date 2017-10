Livi Zheng wakili Indonesia di Pertemuan Tahunan Bank Dunia - IMF

Jakarta (ANTARA News) - Sutradara muda Livi Zheng akan menjadi salah satu pembicara asal Indonesia dalam Annual Meeting World Bank Group dan International Monetary Fund 2017 di Washington DC, AS.





Selain Livi, akan hadir pula Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta perwakilan dari Kementerian Pariwisata RI.





Pertemuan tersebut diperkirakan akan dihadiri sekitar 15.000 delegasi dari 189 negara.





Livi selama ini sudah jadi dosen tamu dan pembicara di lebih dari 25 universitas seluruh dunia, beberapa di antaranya adalah University of Southern California School of Cinematic Arts, New York Film Academy, Communication University of China dan Universitas Indonesia.





Dia diundang mewakili Indonesia bersama para menteri untuk mendukung IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, terkait dengan kesiapan dan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah tahun depan.





Livi sendiri baru menyelesaikan pengambilan gambar di pulau Dewata untuk film "Bali: Beats of Paradise". Film hasil kolaborasi Livi Zheng dan KJRI Los Angeles akan ditayangkan di bioskop AS pada 2018.





Pembuatan film "Bali: Beats of Paradise" (dok. Livi Zheng)





"Acaranya pekan depan tanggal 12 Oktober," kata Livi saat dihubungi ANTARA News, Jumat.





"Aku akan bicara tentang Bali yang menawarkan lebih dari sekadar keindahan alam," sambung Livi yang berencana juga bercerita tentang pengalamannya selama syuting di Bali.





Sutradara berusia 28 tahun itu juga ingin mengajak para peserta rapat tahunan IMF-Bank Dunia agar tidak buru-buru pulang ke negara masing-masing setelah pertemuan usai. Para delegasi rapat tahunan itu diharapkan dapat meluangkan waktu lebih lama di Bali sehingga bisa menikmati keindahan pulau tersebut.





Livi menuturkan dia --dibantu Konsulat Jenderal RI di Los Angeles-- terus berupaya mempromosikan Indonesia, termasuk Bali.





Dalam waktu dekat, Pulau Dewata juga akan dipromosikan di Santa Monica Promenade, salah satu pusat perbelanjaan di Los Angeles, Sabtu (7/10) waktu setempat.





KJRI Los Angeles bersama Livi Zheng akan mempromosikan ikat dan tenun serta teh Indonesia.





Acara bertajuk Explore Indonesia itu akan menghadirkan Tea Bar berisi ragam teh dari seluruh Indonesia. Akan ada juga pop up shop yang menghadirkan wirausaha asal Bali, Jakarta, Makassar serta wirausaha Indonesia di Los Angeles.





Tidak ketinggalan akan ada peragaan busana yang menghadirkan tenun dan ikat Indonesia serta musik dan tarian khas Tanah Air.





Editor: Fitri Supratiwi