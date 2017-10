Seekor macan tutul di pabrik mobil India dijinakkan

Para pejabat juga membawa empat kandang untuk menangkap macan tutul tersebut hidup-hidup. Petasan juga digunakan untuk memaksa kucing besar itu keluar ke tempat terbuka di dalam lingkungan pabrik.



New Delhi (ANTARA News) - Pejabat dari Departemen Margasatwa pada Jumat mampu menenangkan macan tutul yang berkeliaran di dalam pabrik terbesar pembuatan mobil di pinggir Ibu Kota India, New Delhi.Macan tutul tersebut terlihat setelah pencarian terus-menerus selama 36 jam, kata beberapa pejabat."Macan tutul itu akhirnya telah ditenangkan sore ini," kata Vinod Kumar, pejabat senior Departemen Kehutanan di Gurugram.Menurut beberapa laporan, setelah ditenangkan, kucing besar tersebut dibawa untuk pemeriksaan medis dan tampaknya akan dilepaskan di daerah hutan nantinya.Macan tutul itu berkeliaran di dalam Pabrik Maruti Suzuki di Manesar-Gurugram di Haryana pada Kamis pagi. Tak lama setelah macan tutul tersebut terekam kamera CCTV di pabrik itu, pabrik tersebut ditutup dan pegawai diungsikan."Para pejabat dari Departemen Margasatwa dikerahkan untuk menemukan hewan itu. Namun, selama 36 jam hewan tersebut mampu menghindari petugas pertolongan," kata seorang pejabat pabrik.Pabrik Maruzi Suzuki di Mansar adalah yang terbesar di India, dan memproduksi sebanyak satu juta kendaraan tahun per tahun.Beberapa laporan mengatakan pejabat Departemen Margasatwa menggunakan dua kambing hidup dan daging mentah untuk menarik perhatian dan agar macan tutul itu keluar dari persembunyiannya, demikian laporan Xinhua.

Editor: Gilang Galiartha