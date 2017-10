Berkas penganiaya ahli IT ITB belum lengkap

Dokumentasi Kasus Penganiayaan Pakar IT ITB. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (kedua kiri) didampingi Kapolres Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo (kanan) dan Kapolres Depok Kombes Herry Heryawan (kiri) menunjukkan barang bukti dan empat tersangka kasus penganiayaan dan pengeroyokan pakar IT ITB Hermansyah di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (13/7/2017). M Iriawan menjelaskan penganiayaan dan pembacokan ahli IT Hermansyah adalah murni kriminal yang dipicu akibat serempetan mobil korban dengan mobil para pelaku di Tol Jagorawi KM 6, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta) ()