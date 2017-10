Hasil dan klasemen kualifikasi Piala Dunia zona Eropa

Grup A Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Prancis 8 5 2 1 17 2 Swedia 8 5 1 2 16 3 Belanda 8 4 1 3 13 4 Bulgaria 8 4 0 4 12 5 Luxembourg (E) 8 1 2 5 5 6 Belarus (E) 8 1 2 5 5 Grup B Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Swiss (PO) 8 8 0 0 24 2 Portugal (PO) 8 7 0 1 21 3 Hongaria(E) 8 3 1 4 10 4 Faroe Islands (E) 8 2 2 4 8 5 Andorra (E) 8 1 1 6 4 6 Latvia (E) 8 1 0 7 3 Grup C Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Jerman (Q) 9 9 0 0 27 2 Irlandia Utara 9 6 1 2 19 3 Rep Ceko(E) 9 3 3 3 12 4 Norwegia (E) 9 3 1 5 10 5 Azerbaijan (E) 9 3 1 5 10 6 San Marino (E) 9 0 0 9 0 Grup D Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Serbia 9 5 3 1 18 2 Wales 9 4 5 0 17 3 Irlandia 9 4 4 1 16 4 Austria (E) 9 3 3 3 12 5 Georgia (E) 9 0 5 4 5 6 Moldova (E) 9 0 2 7 2 Grup E Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Polandia (PO) 9 7 1 1 22 2 Denmark 9 6 1 2 19 3 Montenegro 9 5 1 3 16 4 Romania (E) 9 3 3 3 9 5 Armenia (E) 9 2 0 7 6 6 Kazakhstan (E) 9 0 2 7 2 Grup F Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Inggris (Q) 9 6 2 0 23 2 Skotlandia 9 5 2 2 17 3 Slovakia 9 5 0 4 15 4 Slovenia 9 4 2 3 14 5 Lithuania (E) 9 1 3 5 7 6 Malta (E) 9 0 1 8 1 Grup G Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Spanyol (Q) 9 8 1 0 25 2 Italia 9 6 2 1 20 3 Albania (E) 9 4 1 4 13 4 Israel (E) 9 4 0 5 12 5 Macedonia (E) 9 2 2 5 8 6 Liechtenstein (E) 9 0 0 9 0 Grup H Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Belgia (Q) 8 7 1 0 22 2 Bosnia & Herzegovina 8 4 2 2 14 3 Yunani 8 3 4 1 13 4 Siprus 8 3 1 4 10 5 Estonia 8 2 2 4 8 6 Gibraltar (E) 8 0 0 8 0 Grup I Pos Tim Main Menang Seri Kalah Poin 1 Islandia (PO) 9 6 1 2 19 2 Kroasia 9 5 2 2 17 3 Ukraina 9 5 2 2 17 4 Turki (E) 9 4 2 3 14 5 Finlandia (E) 9 2 2 5 8 6 Kosovo (E) 9 0 1 7 1

Jakarta (ANTARA News) - Spanyol menyusul Jerman, Inggris dan Belgia untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia setelah menduduki posisi puncak di masing-masing grup.Spanyol menjadi negara keempat yang mengantongi tiket Piala Dunia Rusia seusai mengalahkan Albania dengan skor 3-0 pada pertandingan kualifikasi yang digelar di Stadion Jose Rico Perez, Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia.Kemenangan Spanyol tercipta berkat gol Rodrigo Moreno, Isco, dan Thiago Alcântara, yang membuat pasukan Julen Lopetegui itu menguasai puncak klasemen grup G dengan perolehan 25 poin, terpaut lima angka dari Italia yang berada di posisi kedua.(Baca: Spanyol lolos otomatis ke Rusia Sebaliknya, Italia yang berada satu grup dengan Spanyol, harus melewati fase play-off guna memastikan tempat di Rusia pada tahun depan.Pada pertandingan kemarin, Inggris menekuk Slovenia 1-0, sedangkan Jerman mengalahkan Irlandia Utara 3-1 untuk lolos langsung ke Rusia.(Baca: Italia terpaksa lewati play-off usai ditahan Makedonia 1-1 Azerbaijan 1 - 2 Rep CekoIrlandia Utara 1 - 3 JermanSan Marino 0 - 8 NorwegiaGeorgia 0 - 1 WalesAustria 3 - 2 SerbiaIrlandia 2 - 0 MoldovaArmenia 1 - 6 PolandiaMontenegro 0 - 1 DenmarkRomania 3 - 1 KazakhstanInggris 1 - 0 SloveniaMalta 1 - 1 LithuaniaSkotlandia 1 - 0 SlowakiaItalia 1 - 1 MacedoniaLiechtenstein 0 - 1 IsraelSpanyol 3 - 0 AlbaniaKroasia 1 - 1 FinlandiaKosovo 0 - 2 UkrainaTurki 0 - 3 IslandiaSwedia vs LuksemburgBelarusia vs BelandaBulgaria vs PrancisKepulauan Faroe vs LatviaAndorra vs PortugalSwiss vs Hungaria(keterangan Q: Lolos, PO: Play-off, E:Tereliminasi)

Editor: Tasrief Tarmizi