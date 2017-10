Amerika Serikat jaga peluang lolos ke Piala Dunia 2018

Jakarta (ANTARA News) - Tim Nasional Amerika Serikat (AS) memetik kemenangan telak atas Panama dengan skor 4-0 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Concacaf di Orlando, Jumat malam atau Sabtu pagi waktu Indonesia.Kemenangan ini membuat AS menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2018 di Rusia karena menduduki peringkat tiga klasemen sementara dengan mengoleksi 12 poin, menggeser Panama yang memiliki 10 poin ke peringkat empat atau zonaAS berpeluang besar mempertahankan posisinya karena pada laga terakhir kualifikasi akan menghadapi Trinidad dan Tobago yang sudah tersingkir. Sedangkan pemuncak klasemen Meksiko akan melawan Honduras yang masih berpeluang lolos.Pada jalannya laga, Amerika yang diasuh pelatih Bruce Arena langsung menggebrak pertahanan Panama lewat gol pemain Borussia Dortmund, Christian Pulisic, yang tercipta pada menit 8.Pulisic menerobos jebakan offside pemain bertahan Panama setelah menerima bola operan dari Jozy Altidore kemudian menendang bola dari sudut sempit sisi kanan gawang Panama untuk membawa AS unggul 1-0.Keunggulan AS bertambah menjadi 2-0 saat Pulisic yang menusuk dari sisi kiri melepaskan umpan mendatar ke mulut gawang Panama. Bola tersebut menghampiri kaki Altidore yang langsung melepaskan tembakan berbuah gol pada menit 18.Altidore mencetak gol keduanya sekaligus mengantar AS memimpin 3-0 setelah sukses mengeksekusi tendangan penalti menyusul pelanggaran Armando Cooper kepada Bobby Woods di menit 43.Pada babak kedua, AS tetap mempertahankan pola menyerang. Adapun Panama berupaya mencuri bola dengan permainan yang cukup keras dan terkadang berbuah pelanggaran.AS akhirnya memastikan kemenangan 4-0 setelah Bobby Wood yang lolos dari kawalan pemain bertahan menendang bola ke arah pojok bawah gawang Panama sesaat setelah menerima bola dari Arriola. Skor 4-0 bertahan hingga laga berakhir, demikian laporan pertandingan FIFA.Howard, Yedlin, Gonzalez, Besler, Villafana, Bradley, Nagbe, Arriola, Pulisic, Altidore, Wood.Cadangan: Guzan, Rimando, Beasley, Ream, Zusi, Cameron, Bedoya, McCarty, Feilhaber, Acosta, Dempsey, Wondolowski.Penedo, Murillo, Roman Torres, Baloy, Ovalle, Barcenas, Gomez, Godoy, Quintero, Perez, Gabriel Torres.Cadangan: Calderon, Vagas, Escobar, Machado, Davis, Buitrago, Cooper, Gonzalez, Tejeda, Nurse, Arroyo.

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Fitri Supratiwi