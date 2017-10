Polisi bekuk tiga narapidana terkait ganja jeruk

Jakarta (ANTARA News) - Petugas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) membekuk tiga narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Banceuy dan Lapas Narkotika Jelekong Bandung, Jawa Barat, terkait jaringan peredaran 252,2 kilogram ganja dicampur jeruk."Ada tiga napi yang diamankan," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Suwondo Nainggolan di Jakarta, Sabtu.Ia menyebutkan nama ketiga narapidana itu adalah Dadan Sunardi alias Dados (37), Ahmad Suryadi alias Amad (24) dan Dede Supriyatna alias Kebo.Suwondo mengungkapkan awalnya petugas menangkap Dadan dan Ahmad di Lapas Banceuy pada Rabu (4/10), kemudian informasi mengarah kepada Dede yang diamankan di Lapas Jelekong Bandung, Kamis (5/10).Sebelumnya, aparat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengamankan kendaraan pick up yang memuat ganja diselundupkan dalam keranjang jeruk di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin malam (25/9).Saat petugas mengamankan pick up, satu unit mobil merek Xenia ditinggal penumpangnya lantaran diduga sebagai pengawas terhadap kendaraan yang mengangkut ganja.Dari keterangan supir pick up, polisi meringkus tersangka AAL, sedangkan dua tersangka lainnya berinisial A dan R melarikan diri.

