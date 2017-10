KRI Bima Suci tiba di Pelabuhan Port Said Mesir

KRI Bima Suci Menuju Mesir. Taruna AAL tingkat III angkatan 64 melakukan parade roll saat KRI Bima Suci bertolak dari Pelabuhan Chivatavechia, Italia menuju Port Said, Mesir di Chivatavechia, Italia, Minggu (1/10/2017). Rencananya pelayaran akan menempuh waktu sekitar 6 hari. (ANTARA/Zabur Karuru)

London (ANTARA News) - Setelah melaksanakan pelayaran selama tujuh hari dari Pelabuhan Chivitavecchia di Roma Italia, akhirnya KRI Bima Suci bersama Satuan Latihan Kartika Jala Krida 2017 tiba di Pelabuhan Port Said Mesir, Sabtu (7/10) pukul 13.00 waktu setempat.Dengan menampilkan aksi Parade Roll dan musik dari Genderang Suling Gita jala Taruna, 93 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat III berhasil memukau masyarakat yang ada di port said, demikian dilaporkan wartawan photo Antara Zabur Karuru yang mengikuti perjalanan KRI Bima Suci dari Vigo tempat kapal layar super cangih dibuat.Dengan disambut oleh Kolonel Laut (P) Kemas Muhammad Ikhwan Madani beserta Istri dan didampingi oleh perwakilan Angkatan Laut Mesir. Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Widiyatmoko Baruno Aji dan Komandan Latihan Satgas KJK 2017 Letkol Laut (P) Tonny Sundah M.Tr.Han melaksanakan pelaporan kepada yang ada di dermaga pelabuhan di Port Said, Mesir.Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk negara Sudan, Yordania, Lebanon dan Mesir Kolonel Laut (P) Kemas Ikhwan Madani, melakukan kunjungan ke KRI Bima Suci sekaligus makan siang bersama dengan menu makanan Khas Indonesia masakan dari dapur KRI Bima Suci yang cukup cangih.Wakil komandan KRI Bima Suci Mayor laut (P) M Sati Lubis kepada Antara London Minggu mengatakan selama di Mesir KRI Bima Suci akan melakukan kegiatan antara lain seperti Open Ship, pertunjukan genderang Suling Gita Jala Taruna, Courtessy Call, Wisata, Cocktail Party dan direncanakan juga ada pertandingan persahabatan antara Angkatan Laut Mesir menghadapi ABK dari KRI Bima Suci.KRI Bima Suci yang sebelumnya menambatkan saulnya di pelabuhan Chivitavecchia dari Vigo yang menempuh perlayaran selama 10 hari dan rencana di Mesir KRI Bima Suci sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Oktober mendatang.

Editor: Tasrief Tarmizi