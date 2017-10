Sandhy Sundoro awali debutnya di London

London (ANTARA News) - Penyanyi, pencipta lagu, dan pemain gitar asal Indonesia Sandhy Sundoro mengawali debutnya di London dalam konsernya bersama band Inggris yang tampil di club O2 Academy Islington, London, Sabtu malam.Selain tampil di London , Sandhy Sundoro juga sebelumnya tampil di Manchester kepada Antara London usai manggung, mengaku bahwa ia senang bisa tampil di London Inggris yang menjadi kiblat dan juga yang melahirkan kelompok musik legendaris seperti The Beatles dan Bee Gees.Dalam konser pria kelahiran Jakarta pada tanggal 12 Desember 1973 melantumkan lagu Dont let it bring you down, Why dont we, Superst, All the good time gone dan Bali sun serta lagu berbahasa Indonesia Malam biru.Pada saat akan melantumkan lagu Bali Sun, Sandhy Sundoro menyapa para penonton dan memperkenalkan pulau Bali, Sandoro juga menampilkan lagu berbahasa Indonesia yang berjudul Malam Biru.Sandhy Sundoro mengakui tampil di London merupakan hal yang luar biasa bagi nya karena banyak musik dunia seperti Beatles dan Roling stone lahir dari Inggris. "Luar biasa dan spesial banget bisa manggung di London yang menjadi kiblat musik pop dunia," ujar Sandhy.Sandhy yang akan meluncurkan album ke tujuh pada akhir bulan mengatakan tampil di London merupakan upaya dan kiat nya untuk mempromosikan lagu-lagunya di InggrisSandhy yang memulai karir musiknya di Jerman dan bergabung dalam sebuah grup band kampus telah melalang buana ke berbagai negara namun tampil di London adalah untuk pertama kalinya.Tampil di London, bagi Sandhy sangat berkesan apalagi banyak yang menyaksikan pertunjukannya malamIni meskipun namanya belum dikenal oleh pecinta musik cadas di Inggris, namun adanya dukungan dari KBRI London dan juga diaspora Indonesia di Inggris Sandhy sangat senang."Wah senang sekali mendapat dukungan dari diaspora dan masyarakat Indonesia di London.Sementara itu Minister Counsellor Thomas Siregar kepada Antara London, mengakui kehadiran musisi Indonesia seperti Sandhy Sundoro yang melakukan tour di Inggris dalam bebarapa hari ini yang mengusung musik cadas sangat membangakan.Dala penampilan nya malam ini dan musiknya dapat di terima oleh masyarakat di London merupakan suatu hal yang sangat membangakan dan diharapkan musik Indonesia bisa diterima di Inggris.Dikatakannya KBRI London memberikan dukungan dengan kehadiran Sandhy Sundoro bersama tim nya di Inggris dan penampilannya dapat diterima oleh pengemar musik cadas dan diharapkan dimasa datang banyak lagi musisi Indonesia tampil di Inggris.

Editor: Tasrief Tarmizi