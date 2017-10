Korban jiwa akibat wabah kolera di Yaman capai 2.151

Sana'a, Yaman (ANTARA News) - Jumlah korban jiwa akibat kolera di negara yang dicabik perang, Yaman, telah naik menjadi 2.151 orang sejak penyakit itu mewabah pada akhir April, kata Organisasi Kesehatan Dunia (/WHO) pada Sabtu.Sebanyak 800.626 orang dari 22 provinsi dari total 23 provinsi di negeri itu telah terinfeksi menurut WHO dalam pernyataan yang dibagikan kepada media lokal.Jumlah korban jiwa telah bertambah 24 dibandingkan dengan yang dilaporkan WHO satu pekan lalu, sedangkan kasus dugaan infeksi telah naik 33.102.Kebanyakan orang yang meninggal dilaporkan berasal dari Provinsi Hajjah di Yaman Utara, sementara sebagian besar kasus infeksi dilaporkan berasal dari Provinsi Hodeidah di pantai Laut Merah, keduanya dikuasai gerilyawan Syiah Al-Houthi.Pekan lalu, Komite Palang Merah Internasional memperkirakan wabah itu akan berdampak pada satu juta orang sampai akhir tahun ini.Perang di Yaman, yang telah berlangsung selama lebih dari dua-setengah tahun, telah menghancurkan banyak sistem kebersihan dan pengairan di negeri tersebut.Lebih dari separuh fasilitas kesehatan di Yaman tak berfungsi, dan sebanyak 15 juta orang tak memiliki akses ke air yang aman serta layanan kesehatan dasar.Perang juga telah mendorong negeri itu ke ambang kelaparan, dengan 385.000 anak diperkirakan menderita kurang gizi akut, menempatkan mereka pada risiko lebih besar untuk terserang kolera dan diare akut menurut badan-badan PBB, demikian siaran kantor berita Xinhua. (Uu.C003)

Editor: Maryati