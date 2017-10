Pra Piala Dunia - Irlandia Utara ke playoff meski kalah

Jakarta (ANTARA News) - Irlandia Utara sudah memastikan satu tempat pada playoff Piala Dunia 2018 sebelum kalah 0-1 dari Norwegia pada pertandingan Grup C Zona Eropa.Gol bunuh diri Chris Brunt membuat Irlandia finis pada peringkat kedua klasemen Grup C sehingga berhak menjajal peruntungan pada babak playoff yang mempertemukan tim-tim peringkat dua dari masing-masing grup di zona ini.Sementara itu hasil seri 2-2 antara Skotlandia melawan Slovenia membuat Slowakia finis sebagai runner-up Grup F sehingga mendapatkan satu jatah playoff.Jatah playoff Irlandia Utara bahkan sudah digenggam sebelum pertandingan di Oslo.Norwegia yang berlaku sebagai tuan rumah, berusaha menutup kampanye kualifikasinya dengan hasil positif sehingga terus menekan. Hasilnya, bola atas dari kapten Stefan Johansen pada menit 71 memaksa Brunt melakukan kesalahan dengan alih-alih menghalau bola ke luar, malah masuk ke gawang sendiri.Irlandia pun finis pada urutan kedua Grup C dengan 19 poin dari 10 pertandingan, di bawah juara dunia Jerman yang mengemas nilai sempurna 30, sedangkan Republik Ceko tercecer pada peringkat tiga dengan 15 poin.Sembilan tim pemuncak klasemen di sembilan grup zona Eropa lolos otomatis ke Piala Dunia yang mempertemukan 32 tim di Rusia tahun depan. Sedangkan delapan runner up terbaik akan memperebutkan empat tiket lainnya untuk zona ini lewat pertandingan bersistem dua leg, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik