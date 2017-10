Trump sedang jerumuskan AS ke Perang Dunia Ketiga

Washington (ANTARA News) - Senator Bob Corker dari Partai Republik yang pernah menjadi sahabat Donald Trump sewaktu kampanye presiden tahun lalu, memperingatkan bahwa Presiden Donald Trump berusaha membawa AS ke jalan "Perang Dunia Ketiga".Pernyataan yang merupakan keterusan dari perang kata-kata di antara kedua politisi top Washington itu disampaikan dalam wawancara dengan New York Times, Minggu waktu AS.Sebelumnya Trump menuding mantan sekutu politiknya itu sebagai biang keladi kesepakatan nuklir Iran.Dalam wawancara selama 25 menit dengan The Times, ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS itu mengaku khawatir atas prilaku Trump sebagai presiden yang bertingkah polah seperti pengasuh acara"The Apprentice" yang memang pernah diasuh Trump sebelum menjadi presiden AS."Dia membuat saya khawatir. Dia sudah pasti membuat prihatin siapa pun yang peduli bangsa kita," kata sang senator yang sudah mengumumkan pensiun bulan lalu itu.Corker tidak sependapat dengan ide Trump bahwa komentar-komentar provokatifnya menyangkut Korea Utara akan memperkuat diplomasi yang sedang dilakukan Menteri Luar Negeri Rex Tillerson."Saya tahu dia terluka, dalam beberapa hal. Dia melukai kita karena luka itu berkaitan dengan negosiasi yang tengah berjalan yang dia beberkan di Twitter," kata Corker.Corker pernah menjadi penasihat keamanan Trump sewaktu kampanye Pemilihan Presiden 2016, bahkan pernah masuk calon wakil presiden dan calon menteri luar negeri Trump.Tapi hubungan kedua orang ini memburuk di mana baru-baru ini Corker mengkritik Trump atas caranya menanggapi demonstrasi kelompok rasis di Charlottesville, Virginia, Agustus lalu, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik