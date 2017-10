Jadwal siaran langsung sepak bola 9 - 13 Oktober 2017

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 9 sampai dengan 13 Oktober 2017:Martapura vs Persiwa Wamena, pukul 15.00 WIB, TV OnePersib Bandung vs Barito Putera, pukul 18.30 WIB, TV OneAlbania vs Italia, pukul 01.45 WIB, RCTIIsrael vs Spanyol, pukul 01.45 WIB, Global TVPSS Sleman vs Persis Solo, pukul 15.00 WIB, TV OneBelanda vs Swedia, pukul 01.45 WIB, RCTIMitra Kukar vs Persipura, pukul 15.00 WIB, TV OneMadura United vs Pusamania, pukul 18.30 WIB, TV One

Editor: Unggul Tri Ratomo