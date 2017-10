Iklan Wonderful Indonesia hiasi bus kota Washington

Jakarta (ANTARA News) - Gambar iklan Wonderful Indonesia menghiasi badan bus kota di Washington D.C. selama Oktober 2017 sebagai bagian dari upaya promosi tempat-tempat wisata di Indonesia di Amerika Serikat."Transportasi publik di DC kami lihat sebagai media yang sangat strategis untuk kampanye Wonderful Indonesia. Kami harap inisiatif ini akan dapat menjaring minat lebih banyak turis AS untuk mengunjungi Indonesia," kata Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono dalam siaran pers kedutaan, Senin.Ada 10 bus kota dan dua bus pariwisata yang memuat gambar lokasi wisata di Indonesia seperti Tana Toraja; lokasi menyelam di Wakatobi, Bunaken, Raja Ampat; Candi Borobudur; Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur; Pantai Lombok; DKI Jakarta; Danau Toba di Sumatera Utara; serta Bali.Selain memanfaatkan bus kota, KBRI juga memasang poster wisata di stasiun kereta bawah tanah serta lokasi berbagi sepeda di ibu kota Amerika Serikat dalam kampanye Wonderful Indonesia."Kami meyakini bahwa hubungan bilateral kedua negara akan semakin meningkat jika terjadi hubungan antar-masyarakat yang intensif. Saling kunjung antar-masyarakat kedua negara akan sangat positif dalam membangun saling pengertian, serta nantinya membuka peluang kerja sama mupun pengembangan berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi kedua negara," kata Budi.Dia juga mengatakan bahwa kampanye itu diharapkan dapat menyebarkan informasi mengenai Indonesia kepada masyarakat Amerika Serikat dan selanjutnya membuat mereka tertarik lebih mengenal dan kemudian berkunjung ke Indonesia.Kantor Wali Kota Washington DC mendukung pemanfaatan sarana transportasi itu untuk promosi wisata Indonesia."Inisiatif luar biasa ini pasti akan memunculkan keingintahuan publik Amerika terhadap Indonesia. Kami siap bekerja sama dalam berbagai inisiatif lainnya untuk meningkatkan hubungan antarmasyarakat kedua negara," kata Sekretaris Wali Kota Washington D.C. Lauren C. Vaughan.Sistem transportasi yang dikelola secara terintegrasi oleh Washington Metropolitan Area Transport Authority (WMATA) pada 2016 melayani lima juta penduduk wilayah Washington D.C., Maryland, dan Virginia.Kampanye Wonderful Indonesia via sarana transportasi itu ditujukan untuk mempromosikan wisata Indonesia kepada masyarakat AS khususnya di wilayah Washington D.C., Maryland, dan Virginia.Data pemerintah menunjukkan lebih dari 75 juta warga Amerika Serikat setiap tahun melakukan kunjungan wisata ke luar negeri. Namun, dari angka tersebut hanya lima juta yang berkunjung ke Asia.Sementara data statistik Kementerian Pariwisata RI menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan Amerika Serikat ke Indonesia pada 2016 sekitar 296.000.

Editor: Maryati