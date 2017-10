Wall Street berakhir turun jelang musim laporan laba

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street berakhir lebih rendah pada Senin (Selasa pagi WIB), karena para investor menunggu dimulainya musim pelaporan laba perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal.Xinhua melaporkan, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 12,60 poin atau 0,06 persen menjadi ditutup pada 22.761,07 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 ditutup turun 4,60 poin atau 0,18 persen menjadi 2.544,73 poin, dan indeks komposit Nasdaq turun 10,45 poin atau 0,16 persen menjadi 6.579,73 poin.Beberapa perusahaan besar yang dijadwalkan melaporkan hasil keuangan kuartalan minggu ini, antara lain BlackRock, Citigroup, Bank of America dan Wells Fargo.Laba para emiten kuartal ketiga diperkirakan meningkat 4,9 persen dari tahun ke tahun, menurut data dari Thomson Reuters. Sementara pendapatan kuartal III diperkirakan akan meningkat 4,3 persen dari kuartal III tahun lalu.Perombakan pajak yang diajukan oleh Presiden Donald Trump telah mendorong peningkatan optimisme.Trump dan Partai Republik di Kongres berharap untuk memberlakukan paket pemotongan pajak bagi perusahaan, usaha kecil dan individu sebelum Januari mendatang, dengan mengatakan bahwa pajak yang lebih rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan upah.Pekan lalu, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengeluarkan sebuah resolusi anggaran untuk tahun fiskal 2018, yang membuka jalan bagi undang-undang reformasi pajak.Dalam sebuah pemungutan suara 219-206, anggota parlemen menyetujui anggaran yang mengatur sebuah proses yang dapat membantu anggota Kongres Partai Rebublik menghindaridi Senat saat membahas rancangan undang-undang perpajakan, dan meloloskannya tanpa suara Demokrat.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna