Emas "rebound" setelah saham dan dolar AS melemah

Chicago (ANTARA News) - Kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhiratau berbalik naik pada Senin (Selasa pagi WIB), karena saham-saham dan dolar AS sedikit melemah.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, naik 10,10 dolar AS atau 0,79 persen, menjadi ditutup pada 1.285,00 dolar AS per ons, seperti diwartakan Xinhua.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,06 persen menjadi 22.762,65 pada pukul 17.50 GMT. Sementara indeks S&P 500 dan Nasdaq mengikuti penurunan tersebut. Bila ekuitas mengalami kerugian, emas berjangka biasanya naik, karena investor lebih terpikat ke pasar logam mulia.Indeks dolar AS, sebuah ukuranterhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, juga turun 0,06 persen menjadi 93,67 pada pukul 18.38 GMT.Sementara itu, emas mendapat dukungan tambahan dari kekhawatiran geopolitik mengenai ketegangan antara Washington dan Pyongyang, serta ketidakpastian masa depan wilayah Catalan di Spanyol.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 18,1 sen atau 1,08 persen, menjadi ditutup pada 16,971 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Januari berikutnya naik 1,5 dolar AS atau 0,16 persen, menjadi menetap di 918,20 dolar AS per ounce.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna