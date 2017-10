Badai tropis Ophelia terbentuk di Atlantik

Miami (ANTARA News) - Badai Tropis Ophelia terbentuk di Samudra Atlantik, Senin (9/10), berputar-putar di lautan terbuka, namun belum menjadi ancaman bagi warga di darat, menurut laporan Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC).Pada pukul 1500 GMT, Ophelia berada sekitar 1.385 kilometer barat daya Kepulauan Azores, menurut keterangan NHC yang berkantor di Miami.Badai tersebut bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan delapan kilometer per jam dengan kecepatan terpaan angin 65 kilometer per jam."Badai diprediksi akan menguat dalam kurun waktu 48 jam ke depan," menurut pernyataan NHC, seraya mengatakan belum ada peringatan bahaya badai yang dikeluarkan.Ophelia merupakan badai ke-15 sepanjang musim badai Atlantik 2017, yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir November.Tiga badai dahsyat, yakni Siklon Harvey, Irma dan Maria, menyebabkan kerusakan begitu parah di Karibia dan pesisir selatan AS, demikian AFP. (ab/)

Editor: Heppy Ratna