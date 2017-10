Negara-negara di ambang lolos ke Piala Dunia 2018, dan jadwal laga

Jakarta (ANTARA News) - Suriah dan Australia tengah memasuki leg kedua pertandingan playoff zona Asia di mana pemenangnya akan dipertarungkan dengan peringkat empat zona CONCACAF (Amerika Utara dan Tengah) untuk memperebutkan satu jatah untuk putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia.Selandia Baru telah menjuarai zona kualifikasi dan kini harus menjalani pertandingan playoff melawan peringkat kelima CONMEBOL (Zona Amerika Selatan) demi satu jatuh putaran final Piala Dunia 2018.Italia, Republik Irlandia, Irlandia Utara, Kroasia dan Denmark masing-masing sudah memastikan diri untuk menjalani laga playoff Zona Eropa yang akan terdiri dari delapan tim guna memperebutkan empat jatah lain dari zona ini.Beberapa negara berikut akan bisa memastikan nasibnya pada Piala Dunia 2018 pada pertandingan Rabu dini hari sampai Rabu pagi WIB esok.Mereka adalah:- URUGUAY yang bisa memastikan otomatis lolos jika menang atau seri dalam pertandingan terakhirnya di Zona Amerika Selatan, selain juga bisa ditentukan hasil pertandingan lainnya di grup ini.- AMERIKA SERIKAT bisa otomatis lolos jika berhasil menakkukkan Trinidad & Tobago.- PRANCIS otomotis lolos jika mengalahkan Belarus.- SWISS bisa lolos jika menang atau seri melawan juara Eropa Portugal.- Sebaliknya, PORTUGAL bisa langsung lolos jika mengalahkan Swiss.- TUNISIA bisa otomatis lolos jika menang atau seri melawan Libya.- MAROKO jika bisa otomatis lolos jika menang atas seri melawan Pantai Gading.- PANTAI GADING bisa otomoatis lolos jika mengalahkan Maroko.Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 untuk 10 Oktober sampai 11 Oktober dini hari dan pagi WIB:ZONA ASIASelasa 17.00 WIB: leg kedua Australia vs SuriahZONA EROPARabu 02.45 WIB:- Prancis vs Belarus- Luxembourg vs Bulgaria- Belanda vs Swedia- Hungaria vs Kepulauan Faroe- Latvia vs Andorra- Portugal vs Swiss- Belgia vs Siprus- Estonia vs Bosnia-Herzegovina- Yunani vs GibraltarZONA AMERIKA SELATANRabu 7.30 WIB- Paraguay vs Venezuela- Brasil vs Chile- Ekuador vs Argentina- Peru vs Kolombia

Editor: Jafar M Sidik