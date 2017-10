Wall Street naik karena investor fokus pada musim laporan laba

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street ditutup menguat pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena para investor fokus pada musim laporan laba perusahaan-perusahaan yang akan datang.Xinhua melaporkan, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 69,61 poin atau 0,31 persen menjadi berakhir di 22.830,68 poin, mencatat rekor penutupan.Sementara itu, indeks S&P 500 ditutup naik 5,91 poin atau 0,23 persen menjadi 2.550,64 poin, dan indeks Komposit Nasdaq meningkat 7,52 poin atau 0,11 persen menjadi ditutup di 6.587,25 poin.Perolehan laba emiten pada kuartal ketiga diperkirakan meningkat 4,9 persen dari tahun ke tahun, menurut data dari Thomson Reuters. Sementara pendapatan para emiten kuartal ketiga diperkirakan akan meningkat 4,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.Beberapa perusahaan besar di sektor keuangan dijadwalkan untuk melaporkan hasil kuartalan minggu ini, termasuk BlackRock, Citigroup, Bank of America dan Wells Fargo.Dalam berita perusahaan, raksasa ritel Wal-Mart mengumumkan pembelian kembali sahamnya senilai 20 miliar dolar AS. Perusahaan tersebut juga mengatakan mereka memperkirakan akan menambah 1.000 lokasi penjemputan bahan pangan secara online di gerai-gerai AS pada tahun fiskal 2019.Selain itu, komponen Dow tersebut memperkirakan pertumbuhan unit global sekitar 280, termasuk unit baru yang diperluas dan direlokasi, untuk setiap tahun fiskal 2018 dan 2019.Saham Wal-Mart melonjak 4,47 persen menjadi diperdagangkan pada angka 84,13 dolar AS per lembar.Komponen Dow lainnya, Pfizer mengatakan pada Selasa (10/10) bahwa mereka sedang memikirkan untuk menjual atau memisahkan bisnis perawatan kesehatan konsumennya, yang menghasilkan 3,4 miliar dolar AS dalam penjualan tahunannya.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna