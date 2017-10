Jakarta hari ini, pameran transportasi, kuliner hingga kerajinan tangan

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah kegiatan digelar di Jakarta, Rabu, di antaranya adalah Pameran Indonesia Transport, Logistics & Maritime Week 2017yang berlangsung di Jakarta international Expo Kemayoran.Pameran yang telah dibuka pada Selasa (10/10) kemarin itu menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran yang menawarkan ragam produk terbaru terkait trasportasi, sistem suplai logistik dalam industri manufaktur, hingga inovasi di bidang pelayanan transportasi.Pada hari ini juga akan digelar kegiatan Promosi Kuliner dan Pangan Nusantara yang didukung oleh Kementerian Perdagangan RI. Pameran yang digelar di ICE-BSD pada 11-15 Oktober itu menghadirkan ragam budaya kuliner Tanah Air yang melibatkan 34 provinsi dengan menyediakan hingga 160 stan selama pameran.Akan dibuka juga pameran CRAFINA 2017 dengan tema "From Natural Resources to Creative Products for Lifestyle" yang akan memamerkan fashion etnik dan modern disertai kerajinan tangan lokal Indonesia.Pameran yang dilaksanakan di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center (JCC) pada 11-15 Oktober itu akan menampilkan produk fashion dan kerajian terbaik dalam negeri yang berstandar global sehingga memiliki nilai jual yang bagus di pasar domestik dan dunia.Sementara itu kegiatan lainnya pada pagi hari ini yang terpantau ANTARA News yakni Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, akan menyaksikan serah terima bus pariwisata dari PT Nestle Indonesia kepada PT Transjakarta.

