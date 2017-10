Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie juga dilecehkan Harvey Weinstein

New York (ANTARA News) - New York Times melaporkan Selasa waktu setempat bahwa aktris Gwyneth Paltrow mengaku menjadi salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan produser film terkenal Hollywood Harvey Weinstein.Sedangkan aktris Angelina Jolie mengaku kepada The Times bahwa dia "memiliki pengalaman buruk bersama dengan Harvey Weinstein sewaktu saya masih muda sehingga memilih tidak pernah lagi bekerja sama dengan dia."Saat dikonfirmasi Reuters, Jolie dan Paltrow enggan menjawab pertanyaan dari kantor berita ini.Sementara itu, New Yorker melaporkan bahwa aktris Italia Ambra Battilana Gutierrez pernah melapor ke polisi pada 2015 karena telah diserang secara seksual oleh Weinstein.Aktris ini kemudian diminta polisi untuk mengatur pertemuan berikutnya dengan Weinstein namun kali ini sang aktris sudah dipasangi alat perekam, tulis New Yorker.New Yorker juga melaporkan bahwa 13 wanita mengaku telah diserang secara seksual oleh Weinstein, bahkan tiga di antaranya mengaku diperkosa oleh sang produser peraih Oscar yang sudah dipecat oleh studio filmnya itu.Juru bicara Weinstein, Sallie Hofmeister, menyatakan "segala tuduhan seks yang bukan suka sama suka telah dibantah keras oleh Tuan Weinstein."Sementara itu, istri Weinstein yang sudah 10 tahun bersama dia, yang juga perancang fesyen Marchesa, Georgina Chapman, memutuskan meninggalkan suaminya."Hati saya ikut hancur bagi semua wanita yang mengalami penderitan yang luar biasa karena tindakan yang tak termaafkan ini. Saya memilih untuk meninggalkan suami saya," kata Chapman.

Editor: Jafar M Sidik