Jakarta (ANTARA News) - Amerika Serikat gagal lolos ke Piala Dunia 2018 gara-gara kalah memalukan dari tim dasar klasemen Trinidad and Tobago pada pertandingan terakhir kualifikasi zona Amerika Utara, Tengah dan Karibia (Concacaf) di Boldon Stadium, Rabu.Ini merupakan kali pertama AS gagal lolos ke Piala Dunia sejak 1986.Posisi AS dalam klasemen melorot dari posisi tiga ke peringkat lima setelah saingan terdekatnya, Honduras dan Panama, masing-masing menang melawan Kosta Rika dan Meksiko.Honduras mengamankan posisi empat (playoff) setelah menekuk juara grup Meksiko yang sudah mengamankan tiket lolos langsung ke Rusia sejak September lalu. Sedangkan Panama naik ke peringkat tiga seusai menekuk tim posisi kedua Kosta Rika 2-1.Tim tuan rumah yang berjuluk T&T itu mencuri keunggulan dari gol bunuh diri pemain AS, Omar Gonzalez, yang salah mengantisipasi umpan silang sehingga membelokkan arah bola ke dalam gawang Tim Howard pada menit 17.Trinidad menggadankan keunggulan pada menit ke-36 ketika Alvin Jones melancarkan tembakan keras dan melengkung dari sayap kanan yang tidak mampu digapai Howard.Christian Pulisic sempat mencetak gol yang memberikan AS harapan untuk membalikkan pada babak kedua, melalui tembakan dari luar kotak penalti sesaat setelah kickoff babak kedua.Namun AS kemudian bermain dengan panik sehingga tidak mampu menyelesaikan peluang-peluang yang tercipta hingga laga berakhir, demikian FIFA.

Editor: Jafar M Sidik