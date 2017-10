Terbelit skandal seks, Harvey Weinstein ditinggalkan istri

Jakarta (ANTARA News) - Lima hari setelah skandal seks Harvey Weinstein meledak di media, istri sang produser itu akhirnya mengumumkan meninggalkan dia."Hatiku hancur melihat para wanita yang menderita akibat tindakan yang tak termaafkan ini. Saya memilih meninggalkan suami saya. Merawat anak-anak saya adalah prioritas saya dan saya minta media untuk menghormati keleluasaan pribadi saya saat ini," kata disainer Marchesa Georgina Chapman pada People dalam sebuah pernyataan.Perceraian itu sudah dikonfirmasi Us Weekly.Perceraian bertentangan dengan front persatuan Weinstein yang dipresentasikan pada hari Kamis lalu setelah tuduhan pelecehan seksual selama beberapa dekade diungkap di The New York Times.Bos film itu mengatakan istri yang sudah dinikahinya selama 10 tahun itu "100 persen mendukungnya.""Georgina dan saya telah membicarakan hal ini panjang lebar," katanya kepada New York Post, mencatat bahwa pasangan tersebut tengah menyusun strategi sebelum berita skandal itu muncul di Times."Kami bertemu dengan (konsultan hukum) Lisa Bloom tadi malam ketika kami tahu artikel itu akan muncul. Georgina akan bersama Lisa dan orang-orang yang mendorongku untuk menjadi manusia yang lebih baik meminta maaf kepada orang-orang atas tingkah lakuku yang buruk, untuk mengatakan bahwa aku menyesal, dan untuk benar-benar tulus."Ini adalah pernikahan kedua bagi Weinstein (65) yang menikahi perancang Marchesa pada tahun 2007. Dia sebelumnya menikah dengan Eve Chilton dari tahun 1987 sampai 2004, mereka dikaruniai tiga anak berusia 14 sampai 22.Weinstein dan Chapman (41) memiliki dua anak, India Pearl (7) dan Dashiell Max Robert (4).Pada tahun 2004, Chapman mendirikan merek mewah Marchesa, yang dikenal dengan pakaian tulle yang dihias secara dramatis.Para bintang termasuk Sandra Bullock, Penelope Cruz, Renee Zellweger, Anne Hathaway, Kate Hudson dan Katy Perry pernah memakai gaun Marchesa di karpet merah.Pemred Vogue Anna Wintour adalah tamu undangan langganan yang hadir di fashion show Marchesa yang sering menarik perhatian para bintang di jajaran kursi depan, USA Today.(Baca juga: Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie juga dilecehkan Harvey Weinstein

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Fitri Supratiwi