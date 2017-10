Netty Heryawan kirim tim selidiki bocah disiram minyak oleh nenek

[ Maaf kalau foto membuat kalian terganggu / lain sebagainya ] Namanya Rachel Heriani. Anak 11 tahun yang beralamat di jalan Lebak Satu RT 03 RW 05 Kiaracondong Bandung. Saat ini Rachel sedang di rawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini karna tekena musibah. Wajahnya di masukkan ke dalam wajan yang berisi minyak panas oleh nenek tirinya, hanya karena tidak mau goreng ranginang karna Rachel sedang pusing. Hasil wawancara dengan korban & nenek tiri korban : Menurut penuturan Racehl : Gara gara di suruh masak ranginang cuman dia nolak karna pusing langsung di jengut terus di masukin ke wajan yang isinya minyak panas sama nenek tirinya Menurut penuturan neneknya : jatuh masuk kewajan panas Saat ini Rachel sangat-sangat butuh bantuan dana, untuk mengcover biaya rumah sakit ( oprasi, obat, kamar dsb. ) karna Rachel ini dari keluarga kurang mampu dan daftar ke RSHS pun menggunakan SKTM. Nama Orang Tua : Rohaeni & Kusdinan No. Telpon : 0838291919333 https://m.kitabisa.com/senyumrachel Untuk donasi link nya ada di bio saya. #peduli#pedulirachel#donasi#bantuan#bandung#infobandung#galangdana#pedulisesama#kitabisa#

